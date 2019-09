Kelemen Hunor, pe trotinetă la depunerea candidaturii pentru alegerile prezidenţiale: „Nu politicienii trebuie să se ocupe de fericirea oamenilor“

„Astăzi e puţin să avem o ţară normală, e nevoie de mai mult. Nu trebuie politicienii să se ocupe de fericirea oamenilor. E o altă treabă, nu prin politică se asigură fericirea cetăţenilor. Trebuie să avem viziune, proiecte măreţe şi atunci vom ieşi din mediocritate”, a declarat Kelemen Hunor, referindu-se la sloganurile lui Klaus Iohannis şi Dan Barna.

Liderul UDMR a mai spus că un preşedinte are atribuţii constituţionale, dar mesajele trebuie să fie mult peste ce spune Constituţia, pentru că ce spune preşedintele, cum acţionează preşedintele este un model pentru fiecare cetăţean.

FOTO Mediafax

„De aceea eu cred că trebuie să vorbim şi despre educaţie, despre infrastructură, locuri de muncă, mediu, fiindcă şi noi vrem o ţară mai bună, un stat de drept, dar drept, şi noi vrem o ţară mai performantă, mai creativă. De aceea în această campanie trebuie să vorbim despre viitor, despre viziunea fiecăruia pentru anii care urmează”, a precizat Kelemen.

„Noi am ales sloganul respect, pentru că e nevoie de respect, oamenii aşteaptă respect din partea instituţiilor statului, statul trebuie să-şi respect cetăţenii. Dacă există respect, va exista şi încredere, dacă există încredere se poate constitui o societate performantă”, a mai declarat Kelemen Hunor.

El a spus că avea aşteptări mult mai mari de la preşedintele Klaus Iohannis atunci când a câştigat alegerile prezidenţiale din 2014. Liderul UDMR susţine că un preşedinte nu trebuie să fie un "pompier", aşa cum s-a autointitulat Iohannis.





"Domnul preşedinte Iohannis a fost un pompier atomic, aşa cum el singur aici în faţa dumneavoastră a spus ieri. Atunci trebuie să luăm de bună, că a fost un preşedinte atomic. Eu cred că preşedintele României nu trebuie să fie pompier. Nu trebuie să fie nici jucător, nici altceva, aşa cum am avut 10 ani de zile. Nu vreau să-l caracterizez pe domnul Iohannis, nu vreau s-o fac în campanie electorală, pentru că n-o să atac personal pe niciunul dintre candidaţii mei. Aveam aşteptări mult mai mari de la Klaus Iohannis atunci când a câştigat alegerile din 2014. Mai multă implicare, mai multă preocupare faţă de problemele societăţii. Mai multă prezenţă", a declarat Kelemen Hunor, după ce şi-a depus candidatura la BEC pentru alegerile prezidenţiale.