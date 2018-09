VIDEO Avioanele F-16 ale Forţelor Aeriene Române vor avea sisteme moderne de control al catapultării

Concret este vorba de o parte din contractul pe care Departamentul american al Apărării l-a încheiat cu producătorul american Universal Propulsion Co. Inc. Compania va furniza astfel de sisteme în valoare totală de peste 10,5 milioane de dolari. Echipamente în valoare de 3,4 milioane de dolari vor echipa avioanele US Air Force, iar restul sunt destinate exporturilor către ţări ca România, Oman, Portugalia, Polonia, Bahrain, Danemarca, Singapore, Grecia, Egipt, Coreea de Sud, Olanda, Maroc, Arabia Saudită şi Pakistan.