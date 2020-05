Cum vom călători cu mijloacele de transport în comun. Măsurile aplicate după 15 mai în tren, metrou şi aeroport

Pentru CFR Călători, de exemplu, „vrem să menţinem ca regulă de ocupare în vagoane un loc liber, un loc ocupat şi introducerea obligativităţii purtării măştii la bordul trenurilor CFR Călători. Rămâne suspendată posibilitatea de achiziţionare de legitimaţii de călătorie fără loc rezervat, conductorul doar vizualizează biletul de călătorie, fără să-l atingă. Nu vor fi introduse vagoane restaurant”, a detaliat ministrul Bode, pentru Digi24.

El a explicat că a stabilit cu Metrorex - care dispune de un total de 65 de trenuri - ca timpii de aşteptare să fie minimi, de 2-3 minute, să fie igienizate vagoanele şi staţiile.

„Sunt 53 de staţii, care au 130 de căi de acces pentru călători şi este foarte important ca şi aici să fie respectate regulile sanitare şi de distanţare. În zonele foarte aglomerate, cum ar fi Pipera, se va discuta cu companiile din zonă să-şi flexibilizeze programul pentru a evita afluxul mare de călători între orele 6:00 - 9:00 şi 16:00 - 19:00. Înainte de criza sanitară, în Bucureşti circulau zilnic cu metroul între 600.000 şi 700.000 de cetăţeni, a menţionat Lucian Bode.

Cum arată în detaliu propunerea de act normativ a Ministerului Transporturilor

TRANSPORT FEROVIAR, CFR CALATORI

▪ Mentinerea regulii de ocupare a locurilor in vagoane pe pricipiul “ un loc liber, un loc ocupat” – cu conditia suportarii costurilor suplimentare (50%) de la bugetul de stat.

▪ Introducerea obligativitatii purtarii mastii de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori

▪ Manusile de unica folosinta recomandate la bordul trenurilor CFR Calatori.

▪ Ramane suspendata posibilitatea de achizitionare de legitimatii de calatori FARA LOC REZERVAT – cu conditia suportarii costurilor suplimentare de la bugetul de stat.

▪ Se mentine regula ca seful de tren/conductorul doar sa vizualizeze biletul de calatori, fara sa-l atinga.

▪ Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor.

▪ Este interzisa introducerea vagoanelor de tip restaurant in componenta garniturilor.

▪ Pentru toaletele din vagoane este obligatorie asigurarea apei curente, sapun lichid si dezinfectant de maini.

Pentru vagoanele de tip cuşetă sau vagoanele de dormit, se permite transportul unui singur pasager per compartiment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii;

METROREX

Masuri de distantare sociala/comunicare catre calatori

Pentru informarea corecta a publicului calator asupra masurilor de protectie impotriva Covid 19, atat la punctele de vanzare, cat si in trenuri, Metrorex a expus la loc vizibil afise de tipul ghid cu regulile de baza ce trebuie respectate pe timpul calatoriei cu metroul;

In cele 53 de statii de metrou existente s-a implementat sistemul de plata contactless cu cardul bancar direct la aparatele de taxare pentru a limita utilizarea bancnotelor;

Plata cu cardul bancar este de asemenea disponibila la toate casieriile din reteaua de metrou, inclusiv la casieriile speciale, in timpul programului de functionare a acestora. La ghiseele acestor casierii exista autocolante care semnalizeaza vizual calatorii privind acceptarea la plata a cardurilor emise sub sigla Visa, Mastercard, Visa Electron si Maestro. De asemenea, automatele de vandut cartele existente in statiile de metrou beneficiaza de acest sistem de plata modern;

S-au afisat stickere de avertizare pentru distantare sociala, la cabinele de acces metrou;

In dreptul punctelor de vanzare titluri de calatorie si in dreptul automatelor de vandut cartele au fost amplasate autocolante de avertizare pentru pastrarea de catre calatori a distantei sociale;

In statiile de metrou, prin intermediul instalatiilor de sonorizare, se fac anunturi cu privire la pastrarea distantei sociale si a respectarii masurilor impuse de autoritati.

Montarea de coşuri destinate măştilor/mănuşilor utilizate

Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare cât şi pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri;

Accesul în staţiile de metrou se va realiza în mod controlat, astfel încât, pe peroanele de aşteptare pasagerii să poată păstra distanţa de minim un metru între ei.

Programul de transport

pe Magistralele 1+3 – cu un numar de 32 trenuri care vor circula in perioadele de varf de trafic la interval minim de 6 minute, iar pe distanta comuna a celor doua magistrale, Nicolae Grigorescu – Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3 minute;

pe Magistrala 2 – cu un numar de 21 trenuri care vor circula in perioadele de varf de trafic la interval minim de 3 minute;

pe Magistrala 4 –cu un numar de 4 trenuri care vor circula in perioadele de varf de trafic la interval minim de 11 minute, pana la darea in functie a sistemului de siguranta a traficului pe distanta Parc Bazilescu – Straulesti.

Masuri de igienizare vagoane si statii

Trenurile de metrou sunt igienizate zilnic prin intermediul unei proceduri industriale, denumita nebulizare 3D care asigura o dezinfectie eficienta a trenurilor, dar si a traseelor de ventilatie cu care trenurile sunt dotate;

Atat spatiile publice, cat si suprafetele comune cu care calatorii intra in contact pe timpul calatoriei cu metroul sunt igienizate temeinic si in mod frecvent;

Se utilizeaza solutie biocida pentru dezinfectat suprafete la toate posturile din statii (cabine, caserii, spatii tehnice, grupuri sanitare, etc).

Dimensionarea capacitatii de transport

Metrorex dispune de un total de 65 de trenuri,cu care se pot asigura pe

Magistrala 2 un interval de circulatie intre trenuri de 2-3 minute, pe Magistrala 1 si Magistrala 3 un interval de circulatie intre trenuri de 3-6 minute si pe Magistrala 4 un interval de circulatie intre trenuri de 10-12 minute .

Au fost întreprinse demersuri către Jandarmeria Română şi Brigada de poliţie pentru transportul public in vederea asigurarii ordinii publice la accesurile de metrou in scopul ordonarii calatorilor, mentinerii distantarii sociale si limitarea supraaglomerarii, mai ales la orele cu trafic de varfin zilele lucratoare, respectiv in intervalele orare 06-09 si 16-19

TRANSPORT AERIAN

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI

Masuri pentru esalonarea curselor si procedura de operare

▪ Pentru a evita aglomerarile si – implicit – pentru a respecta distanta de 1m intre pasageri, cursele care urmeaza sa decoleze de la AIHCB companiile aeriene / agentii de handling vor informa pasagerii sa se prezinte la aeroport cu 3 ore inainte de ora programata de decolare.

▪ In vederea asigurarii distantei de protectie intre persoane se vor reconfigura atat traseele de deplasare a persoanelor cat si suprafetele de stationare temporara in zonele nerestrictionate. Facem aici referire la parcarile publice din fata terminalelor de pasageri, la peroanele de la intrarea in terminalele de pasageri, la salile de asteptare din interiorul terminalelor de pasageri, la ghiseele de inregistrare (check-in, ticketing), la zonele de alimentatie publica (restaurante, baruri, cafenele), la birourile de informare si zona de asteptare. Acest lucru este necesar pentru efectuarea controlului accesului, prin prezentarea cartii de imbarcare sau documetului echivalent.

▪ In parcarea din fata Terminalului Plecari se va amenaja un spatiu (aproximativ 1200 m²) pe care se vor amplasa 6 corturi (cu dimensiunile de 20m x 10m) destinate gruparii pasagerilor, inainte de accesul in terminal. Corturile vor fi dotate cu scaune, sistem de afisare a zborurilor, vendomate sucuri/snacksuri etc.

▪ Toti pasagerii care sosesc la AIHCB vor fi directionati in zona de triere situata in parcarea aferenta Terminalului Plecari.

▪ In corturi se vor grupa pasagerii pentru cursele care pot fi deservite simultan si care nu pot intra in terminal din cauza masurilor de distantare sociala.

▪ Pentru a preveni accesul in terminalele de pasageri a unor persoane care prezinta simptomatologie, se impune obligativitatea termoscanarii, in masura in care normele legale o permit

▪ Pentru operarea dupa ridicarea restrictiilor impuse de autoritati se vor utiliza toate insulele de check-in disponibile in Terminalul Plecari (in prezent, operarea se efectueaza doar in extinderea Terminalului Plecari, la 50% din capacitate).

▪ Pentru a asigura masurile de mentinere a distantarii sociale se vor crea culoare tendiflex, in interiorul carora se vor marca pe pardoseala, cu autocolante (floor-graphic), linii de demarcatie pentru pastrarea distantei de 1 m intre pasageri (fata-spate si lateral).

▪ Ghiseele de check-in se vor dechide cu 4 ore inainte de ora de plan de decolare a aeronavei. Pentru fiecare cursa, AH responsabil va asigura un efectiv suficient de angajati, care vor asigura procesarea pasagerilor la ghiseele check-in.

▪ Se vor elimina toate banchetele din zona publica a Terminalului Plecari, astfel incat sa nu se creeze premisele stationarii pasagerilor, inainte de procesarea acestora la ghiseele de check-in. Banchetele vor fi pozitionate in zona corturilor amplasate in exteriorul Terminalului Plecari.

▪ Personalul aeroportului va avea obligatia de a purta masca in spatiile inchise si de a verifica pe teren respectarea acestei masuri de protectie.

▪ Vor fi luate masuri privind adaptarea signalisticii si a mesajelor video care ruleaza pe monitoarele indoor din zona de control de securitate, astfel incat sa fie prezentate instructiuni cu privire la mentinerea distantarii sociale.

▪ Se vor reconfigura banchetele din ariiile portilor de imbarcare, prin scoaterea unui scaun din ansamblul de 3 scaune, (1, 2, 3...) pentru pastrarea distantei optime intre pasageri.

▪ Pentru cursele internationale cu imbarcare pe platforma, se va asigura imbarcarea in autobuze incepand cu locurile din spate ale avionului, evitandu-se aglomerarea autobuzelor care transporta pasagerii la aeronava (max. 50% din capacitate).

▪ Debarcarea pasagerilor din aeronava se va efectua incepand cu randurile din fata ale aeronavei, pentru a asigura fluiditatea activitatii. Se va evita aglomerarea autobuzelor care transporta pasagerii spre aerogara (max. 50% din capacitate).

Masuri suplimentare de protectie si de mentinere a distantarii sociale si comunicarea catre pasageri

▪ Mesaje de pastrare a distantei de 2 m intre persoane, amplasate pe pardoseala, in zonele de frontiera Plecari si Sosiri. Semnele vor fi amplasate la distante de minim 2,3 m intre ele. S-au amplasat circa 40 de semne.

▪ Banda pentru limita de confidentialitate fata de ghiseul de control pasapoarte a fost amplasata la o distanta crescuta fata de cea existenta initial. S-au amplasat circa 100 m de banda de confidentialitate, mai vizibila, de culoare galbena, cu o latime cel putin dubla fata de varianta initiala.

▪ Afise cu mesajul „pastrati distanta de minim 2 m”, bilingve. S-a amplasat un numar de minim 30 de afise in zonele publice ale terminalelor.

▪ Afise cu pasii care trebuie urmati in scopul prevenirii infectiei COVID-19.

▪ Afise cu informatii despre COVID-19, amplasate in terminalele AIHCB (zone publice si zone restrictionate).

▪ 6 afise pentru pubelele de colectare deseuri biologice.

▪ In total s-au amplasat circa 350 de afise si materiale informative, reprezentand peste 200 m² de materiale informative.

▪ Se efectueaza anunturi (bilingve) in terminale, pentru pastrarea distantei recomandate (2 m). Anunturile se transmit automat, la un interval de 2 minute

▪ Montarea de panouri de material transparent in zonele in care exista contact direct intre pasageri si AH/angajati AIHCB (ghisee de check-in, punctele de control acces pasageri in care personalul DSA verifica cartile de imbarcare/documente echivalente, punctul control acces personal – PCA55, punct control acces sala recuperare bagaje Sosiri – PCA 49, punct control acces Corp Logistic, filtre X-Ray, porti de imbarcare, birouri bagaje pierdute, receptii saloane protocol etc.).

▪ Dotarea punctelor de control acces pasageri cu dezinfectanti destinati pasagerilor in vederea dezinfectarii mainilor inainte de intrarea spre filtrele de control de securitate.

▪ Montarea corturilor de triaj in proximitatea Terminalului Plecari, pentru triajul pasagerilor care sosesc la aeroport in vederea zborului (detalii la pct. 3.2.1.).

▪ Infiintarea unor spatii adecvate de carantinare pentru clarificarea suspiciunilor legate de pasagerii care prezinta simptomatologie COVID-19.

▪ Amplasarea a 100 de panouri informative/roll-up suplimentare, cu suport din material PVC, cu dimensiunea de 0,9 m x 2 m.

▪ Amplasarea a aproximativ 1000 de autocolante (floorsticker) cu repere/mesaje “pastrati distanta de 1 m”, aplicabile pe pardoseala, 0,9 m x 0,3 m.

▪ Identificarea zonelor predispuse aglomerarii si a modalitatilor de afisare specifice.

▪ Semnalizarea specifica a zonelor exterioare care vor fi folosite drept „tampon” si care pot prelua temporar – si intr-un mod controlat – eventualele „extensii” ale cozilor de asteptare din terminal, pentru cazurile in care, in interior, se atinge limita de siguranta sanitara.

▪ Stabilirea mesajelor suplimentare care trebuie transmise, precum si periodicitatea acestora.

▪ Evaluarea punctelor de adunare in situatii de urgenta, prin prisma distantarii sociale, si actualizarea afisajului din aceste zone.

▪ Distantarea pasagerilor pe scarile rulante/trotuarele rulante se va asigura prin marcaje pe trepte si pe mana curenta.

▪ Asigurarea permanenta a necesarului de sapun si dezinfectant de maini in interiorul grupurilor sanitare si amplasarea unor postere privind modul corect de spalare a mainilor.

▪ Restaurantele si cafenelele din terminalele AIHCB isi vor desfasura activitatea in conditiile stabilite de autoritati.

▪ Reactivarea programului „Airport helper” prin utilizarea personalului din cadrul serviciilor Relatii Externe, Protocol, Asistenta Pasageri cu Mobilitate Redusa etc., pentru monitorizarea respectarii regulilor de distantare sociala, indrumarea pasagerilor si defluirea acestora.

▪ Echiparea cu EIP a personalului aeroportuar, in functie de gradul de expunere.

▪ Se vor solicita OA si AH sa furnizeze pasagerilor toate informatiile necesare, in mod detaliat, cu privire la conditiile de calatorie (inclusiv referitor la regulile generale si specifice privind controlul de securitate), regulile de prevenire a infectarii cu noul virus.

▪ Stabilirea necesitatii de termoscanare a pasagerilor, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, respectiv identificarea punctelor adecvate pentru aplicarea procedurii de termoscanare.

Masuri de natura tehnico-logistica, curatenie si dezinfectie a facilitatilor si protectia persoanelor

▪ Aproximativ 10 operatiuni zilnice de dezinfectie aer/suprafete cu substanta biocida la o concentratie maxima. Dezinfectiile au fost efectuate in regim non-stop pe fluxurile sosiri/plecari ale ambelor aeroporturi CNAB (AIHCB si AIBB-AV).

▪ Dezinfectarea ambulantelor CNAB, a ambulifturilor si a cabinetului medical.

▪ Dezinfectarea aeronavelor si autobuzelor care deservesc pasagerii.

▪ Dezinfectarea tuturor grupurilor sanitare la interval de 2 h sau ori de cate ori este necesar.

▪ Dezinfectarea tavilor de la filtrele de securitate, cel putin o data pe tura sau la solicitare.

▪ Dezinfectarea tuturor usilor de acces (inclusiv birouri) - o data/tura sau la solicitare.

Asigurarea de substante dezinfectante pentru uzul pasagerilor (in toalete, pe fluxuri etc.).

▪ Asigurarea unor facilitati (in masura posibilitatilor si a constrangerilor legale) pentru procurarea de masti de protectie pentru pasageri, avand in vedere ca masurile de purtare a acestor elemente de protectie vor fi obligatorii dupa ridicarea restrictiilor impuse de autoritati.

▪ Montarea unor dispensere cu dezinfectant/servetele dezinfectante pentru maini in zonele de acces in Terminale, in zonele de tranzit, control acces si in zonele de control pasapoarte. Pasagerii vor fi atentionati (prin afise) sa utilizeze substantele dezinfectante, inainte de a prezenta documentele de calatorie la control.

▪ Dezinfectarea periodica a mainii curente a scarilor rulante si fixe, trotuarelor rulante, carucioarelor de bagaje, benzilor de bagaje, lifturilor.

▪ Dezinfectarea de cel putin 8 ori/zi a zonelor publice.

▪ Amplasarea de covoare dezinfectante in zonele intens circulate din bterminalele AIHCB si asigurarea umectarii permanente cu biocide.

▪ Decontaminarea zilnica a cladirilor administrative ale CN AB.

▪ Dezinfectarea periodica, pe parcursul unei zile, a paturilor cu role, sistemului de benzi si echipamentele de control de securitate, respectiv a tavilor destinate controlului de securitate.

TAROM

Masuri privind protectia echipajului de cabina si de zbor

▪ Echipajul de cabina are obligatia sa poarte echipament de protectie (masca, manusi, viziera).

▪ Dotarea aeronavelor cu substante dezinfectante si echipamente de protectie de rezerva.

▪ Instruirea personalului cu privire la utilizarea echipamentului de protectie si inlaturarea echipamentelor utilizate in conditii de siguranta sanitara.

▪ Dezinfectarea dupa fiecare interactiune cu pasagerii, bunurile acestora sau spatiile/zonele atinse de acestia.

▪ Interzicerea accesului in cabina a personalului de sol de la escala, cu exceptia celui dedicat pentru curatenie si dezinfectie sau a personalului tehnic.

▪ Utilizarea manusilor in manevrarea documentatiei operationale, utilizarea propriilor instrumente de scris.

▪ Purtarea manusilor si a mastii de protectie in cazul in care este necesara parasirea cabinei de pilotaj, dezinfectarea dupa terminarea sarcinilor inafara cabinei de pilotaj.

▪ Interzicerea accesului in cabina de pilotaj a oricarei persoane care nu este membra a echipajului de zbor.

▪ Purtarea mastii in cabina de pilotaj.

▪ Purtarea cu precadere a hainelor cu maneci lungi.

▪ Dezinfectarea mainilor dupa fiecare utilizare a spatiilor sau echipamentelor comune din aeronava.

▪ Interzicerea unor echipamente sau materiale de protectie care ar putea obstructiona accesul la echipamentele de urgenta, ar impiedica accesul la mastile de oxigen, ar impiedica accesul la caile de evacuare de urgenta sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabina.

Masuri privind protectia pasagerilor

▪ Limitarea/suspendarea serviciului la bord pe rute/destinatii in functie de nivelul de risc declarat de autoritati.

▪ Oferirea de apa imbuteliata la cerere si/sau alimente preambalate.

▪ Limitarea circulatiei pasagerilor in zona din fata a aeronavei.

▪ Limitarea utilizarii de catre pasageri a toaletei din fata.

▪ Includerea de anunturi la bord cu privire la pastrarea distantei de siguranta, limitarea serviciului la bord, evitarea circulatiei in avion.

Dezinfectarea aeronavelor/ spatiilor comune

▪ Program de dezinfectie dupa fiecare rotatie.

▪ Dezinfectare sala de briefing.

Transportatorii cer sprijin din partea autorităţilor