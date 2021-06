Vladislav Kulminski: Voi ajuta PAS-ul cu tot ce pot, dar nu mă văd parlamentar

„Fiecare persoană trebuie să se ocupe de ceea ce-i place şi de ceea ce ştie bine să facă. Am primit această propunere cam 3 luni în urmă din partea lui Igor Grosu şi echipa PAS. Am fost onorat de această propunere, dar eu nu mă văd parlamentar” a spus Vladislav Kulminski în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Kulminski afirmă că, în prezent, Republica Moldova are o şansă istorică de dezvoltare şi modernizare în persoana preşedintei Maia Sandu, motiv pentru care va susţine reformele promovate de şefa statului şi de partidul pro-prezidenţial, PAS.



„Eu le-am zis că îi voi ajuta cu tot ce pot, e clar că, în condiţiile actuale, PAS se egalează cu Maia Sandu, dar nu este neapărat să mă regăsesc pe listă. Fiecare partid trece printr-un proces de selectare a cadrelor, inclusiv, de la nivel local. Eu nu voiam să iau locul altcuiva care a muncit în partid la nivel local. Eu n-am vrut să creez aceste supărări. Eu nu mă văd parlamentar în Republica Moldova, eu sunt mai mult pe partea executivă”, a mai spus Vladislav Kulminski.



Vladislav Kulminski a fost consilier al Maiei Sandu pe probleme de politică externă şi planificare strategică în perioada când Sandu a deţinut funcţia de prim-ministră. În prezent, Kulminski e membru al Consiliului Suprem de Securitate, funcţie care, potrivit lui, nu este remunerată din bugetul de stat.