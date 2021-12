VIDEO Mesajul preşedintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou

Dragi prieteni,

2021 a fost un an complicat, dar şi un an bun. A fost un an al schimbărilor şi al provocărilor, un an în care cetăţenii ţării noastre au demonstrat rezistenţă, maturitate şi înţelepciune, un an în care oamenii au redevenit stăpâni în ţara lor.

În 2021, cetăţenii Republicii Moldova au reuşit să alunge de la putere o generaţie întreagă de politicieni corupţi. Trei sau patru ani în urmă, puţini şi-ar fi imaginat că acest lucru e posibil. Astăzi, imposibilul e realitate.

Aceste schimbări ne-au dus faima în lume. Astfel, după ani de izolare internaţională, am reclădit relaţii de încredere şi respect reciproc cu mai multe ţări ale lumii. Am restabilit bunele relaţii cu vecinii: România şi Ucraina. Am repus Republica Moldova pe harta Europei. Am început să fim respectaţi.

Mulţi dintre cei care au venit în politică doar pentru a se îmbogăţi au părăsit spaţiul public. Unii dintre ei au iluzia că schimbările făcute de cetăţeni sunt doar un accident şi mai încearcă, departe de ţară sau de acasă, să împiedice reformele, să-şi salveze averile acumulate prin furt. Dar ei greşesc fundamental. Alegerea oamenilor pentru un viitor prosper, just, bazat pe muncă cinstită este ireversibilă.

Am început lupta cu marii corupţi - mai încet decât ne-am dorit şi mai greu decât am presupus. Totuşi, organele de drept s-au apucat de lucru. Este important ca anchetele să fie făcute corect de procurori. La fel de important este ca dosarele să fie judecate după lege în instanţe. Este important să avansăm în reforma justiţiei pentru ca cei care vor pronunţa hotărârile să fie buni profesionişti şi să acţioneze în interes public şi în spiritul legii.

În acest an, am găsit soluţii pentru pandemia Covid-19. La scurt timp după începutul vaccinării în lume, am reuşit să aducem vaccin şi în Republica Moldova datorită ajutorului din partea României şi a altor parteneri. Astăzi avem vaccinuri suficiente pentru a ne proteja de cazuri grave şi pentru a salva vieţi. În ţările cu rată de vaccinare mare, mortalitatea cauzată de Covid este mică. De aceea vă îndemn, din nou, să vă vaccinaţi. În Moldova, pandemia a luat peste 9600 de vieţi, fiecare dintre ele - un om drag cuiva. Vaccinându-ne, salvăm vieţile noastre şi vieţile celor din jurul nostru.

2021 a fost un an cu provocări. În acest an, am nimerit în vârtejul creşterii preţurilor pe piaţa globală, în special la gazele naturale. Ne-am convins încă o dată cât de importante sunt securitatea şi eficienţa energetică a ţării. În următorii ani, vom investi în proiecte de diversificare a surselor de energie şi de sporire a eficienţei energetice. Ştiu că facturile majorate la gaz şi încălzire sunt prea mari pentru veniturile modeste ale majorităţii cetăţenilor. Guvernul a alocat resurse ca să compenseze parţial creşterea tarifelor şi să atenueze impactul lor asupra buzunarelor cetăţenilor. Nu este mult, dar este o dovadă că statul poate şi trebuie să-şi ajute cetăţenii în situaţii de dificultate. Pentru asta lucrăm: ca să creăm un stat puternic, solidar cu cetăţenii săi.

Ghidaţi de acest gând am majorat, din octombrie, pensia minimă pentru stagiul complet până la 2000 de lei şi am crescut pensiile şi indemnizaţiile pentru câteva sute de mii de oameni. Guvernul a majorat salariile pentru unele categorii de angajaţi ai statului. În anii următori, trebuie să punem la punct un sistem de motivare a angajaţilor publici, care să ne permită să construim un stat funcţional, eficient, care lucrează pentru oameni.

Dar Republica Moldova poate prospera doar având o economie puternică şi viguroasă. De aceea vom lucra, în anii care vin, la atragerea investiţiilor, crearea locurilor de muncă şi dezvoltarea infrastructurii. Statul trebuie să fie un partener de încredere al mediului de afaceri, să ajute antreprenorii să-şi realizeze ideile şi să crească bunăstarea ţării.

Dragi cetăţeni,

Trecem prin vremuri incerte. Tot globul trece prin schimbări majore politice, economice, sociale şi tehnologice. Aceste schimbări aduc cu sine noi provocări şi noi oportunităţi. Trebuie să învăţăm să le folosim în beneficiul nostru. Şi eu sunt sigură că vom reuşi. De-a lungul istoriei, am demonstrat că putem renaşte după vremi cumplite. Represiunile, deportările şi foametea nu au izbutit să ne frângă spiritul. Migraţia din ultimele decenii ne-a arătat că moldovenii pot să se afirme în orice condiţii şi în orice ţară, prin îndârjire şi muncă. Dacă am reuşit să depăşim asemenea greutăţi, ca popor, vom reuşi să ne croim calea şi mai departe.

Cea mai mare bogăţie a unei ţări sunt oamenii ei. Republica Moldova trebuie să aibă grijă de cetăţenii săi, să investească în oameni. Trebuie să pregătim următoarele generaţii pentru a se adapta la o lume în continuă schimbare. Avem nevoie de minţi vizionare care să ne ducă înainte. Educaţia, cultura, ştiinţa sunt

cheia unui viitor bun. Investind în aceste domenii, investim în bunăstarea şi viitorul bun al copiilor noştri.

Schimbările de climă ne afectează pe toţi, atât ţările mari, cât şi cele mici. Republica Moldova nu este o excepţie. Trebuie să avem grijă să păstrăm natura şi să ne înverzim plaiul