Sondaj. Majoritatea alegătorilor ar vota la parlamentare cu PAS şi Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor

Expertul Watchdog.md Valeriu Paşa a menţionat că acelaşi sondaj arată că, în cazul în care ar trebui să aleagă între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică, 59% din respondenţii ar alege aderarea la Uniunea Europeană, 23,5% − la Uniunea Euroasiatică. Restul sunt indecişi sau au refuzat să răspundă.



Întrebaţi cum ar vota la un eventual referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, 47,3% din respondenţi au zis ca sunt împotrivă şi 35% − pentru. Întrebaţi de ce cred că Republica Moldova ar trebui să se unească cu România?, dintre cei care au răspuns afirmativ, 41,5% au spus că pentru un nivel de trai mai bun. 35,4% au spus pentru că vorbesc aceeaşi limbă, 35,2% că au rădăcini istorice comune şi 31,4% că sunt acelaşi popor.

Cu referire la rezultatele aceluiaşi sondaj, sociologul Vasile Cantarji, a precizat că 51,7% din respondenţi nu au intenţii de a se vaccina, 26,3% − au, dacă va fi un vaccin în care au încredere. Întrebaţi care vaccin contra COVID le pare cel mai bun, 26,4% au răspuns Sputnik V, Pfizer − 22,2% şi AstraZeneca − 9,9%.



Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1104 persoane cu vârstă de 18 ani şi mai mult, la telefon. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a ţării, accesibilă la telefon mobil şi/sau staţionar, cu excepţia locuitorilor regiunii din stânga Nistrului, cu o eroare maximă de +3%. Datele au fost colectate în perioada 12 - 19 iunie curent. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege varianta.



Sondajul este finanţat de către European Endowment for Democracy, în cadrul proiectului „Countering disinformation and promote election integrity”. Proiectul cuprinde un parteneriat între Comunitatea Watchdog.MD şi Institutul de Politici Publice, în cadrul căruia va mai fi realizat sondajul Barometrul Opiniei Publice la începutul lui iulie, precum şi un alt sondaj de opinie în teren, plus un sondaj telefonic after-poll realizat în ziua scrutinului parlamentar din 11 iulie.