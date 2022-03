Opinie. Guvernarea de la Chişinău ar trebui să ofere mai multă informaţie societăţii privind capacităţile sale financiare

De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că în condiţiile crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova, autorităţile depun eforturi maxime pentru a gestiona situaţia, în limita posibilităţilor financiare.



Preşedintele comunităţii WatchDog, Valeriu Paşa, spune că în contextul războiului din Ucraina şi a incertitudinii generate de agresiunea militară rusă, autorităţile de la Chişinău ar trebui să comunice mai mult societăţii cu privire la priorităţile guvernării, la riscurile şi vulnerabilităţilor pe care le are Republica Moldova. Valeriu Paşa spune că Guvernul ar trebui să reacţioneze prompt la avalanşa de dezinformări care se propagă în societate.



„Guvernarea ar trebui să dea cât mai multe detalii societăţii. De exemplu, despre limitările bugetare, pe care înţelegem că nu poate să nu le aibă Guvernul astăzi. Să ştim ce ne putem permite, ce programe sociale pot continua, ce programe noi pot fi introduse. Înţelegem că şi pentru specialiştii din Guvern e greu să vină cu prognoze, în special, pe componenta economică. Lucrurile sunt foarte incerte şi foarte volatile, totul depinde de cât va dura şi ce caracter va avea acest război. M-aş aştepta să primim mai multe informaţii despre câţi bani are sau n-are Guvernul. Guvernul şi-a făcut o actualizare a felului în care comunică despre dezinformări, dar cred că trebuie să acorde mai multe resurse aici”, a spus comentatorul politic Valeriu Paşa în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În acelaşi timp, deputatul PAS Dumitru Alaiba spune că Guvernul gestionează criza energetică, cea a refugiaţilor, cea a creşterii preţurilor şi criza pandemică cu maximă responsabilitate. Totuşi, capacităţile financiare ale Guvernului sunt limitate, spune Alaiba.



„Sper că cetăţenii sunt de acord cu mine, că în această multitudine de crize, care chiar n-au fost provocate de noi, ne mai lipsea un Guvern de corupţi. Pot să dau toate asigurările că se depun eforturi ca să fie gestionate aceste crize, dar şi puterile şi capacităţile financiare sunt limitate. Se depun eforturi pentru a oferi compensaţii, pentru a realiza reformele atât de mult aşteptate. Criza energetică nu ne-ar fi lovit atât de mult, dacă se muncea 15 ani până acum. Chiar şi în aceste condiţii dificile, este important să accelerăm reformele pe care le-am promis, ca să avem o zi de mâine mai uşoară pentru oameni”, a spus Dumitru Alaiba.



Recent, ministrul Finanţelor, Dumitru Budianschi, a menţionat că războiul din Ucraina are consecinţe nefaste asupra situaţiei economice a Republicii Moldova, iar pentru anul 2022 este prognozată o creştere economică de doar 0,3%. Potrivit ministrului Finanţelor, deficitul bugetar prognozat la sfârşitul anului trecut de 15 miliarde de lei, ar putea depăşi 20 de miliarde de lei.