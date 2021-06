Maia Sandu anunţă că îi va ataca în judecată pe deputaţii socialişti care au acuzat-o că ar fi ştiut că se pregăteşte răpirea lui Nicolae Ceauş: Sunt minciuni

Maia Sandu a declarat, în cadrul unei emisiuni la PrimeTV, că acuzaţiile socialiştilor „sunt minciuni”. Maia Sandu a precizat că îi va ataca în judecată pe deputaţii care au lansat acuzaţiile respective pentru ca aceştia să vină cu probe care ar demonstra că preşedintele ţării ar fi implicat în acest caz.

„Eu nu am fost implicată şi nu am ştiut. Îmi pare rău că instituţiile statului nu au reuşit să afle despre această sechestrare şi s-o prevină. Imediat ce s-a aflat despre acest lucru, eu am avut mai multe discuţii şi cu Procuratura, şi cu SIS. Ministerul de Externe nu a binevoit să vină cu informaţii. Aştept rezultatele anchetei instituţiilor statului”, a spus Maia Sandu.

Maia Sandu a mai adăugat că nu crede că SIS-ul a fost implicat în răpirea judecătorului.

„În campanie electorală se tot vorbeşte despre această minciună”, a menţionat şeful statului.

Deputaţii socialişti Adrian Lebedinschi şi Grigore Novac, membri ai Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor răpirii judecătorului ucrainean Nicolae Ceauş, care s-a produs în centrul Chişinăului, au acuzat Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Preşedinţia Republicii Moldova de complicitate în cazul răpirii judecătorului.

Deputaţii socialişti susţin că există dovezi că răpirea judecătorului ucrainean a fost realizată de către serviciile secrete ucrainene, în colaborare cu SIS din Republica Moldova şi cu acordului preşedintelui Maia Sandu, care, potrivit deputaţilor socialişti, ar fi agreat această operaţiune cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.