Ion Terguţă: Aşteptările de la guvernarea PAS sunt uriaşe

Potrivit ex-deputatei Vitalia Pavlicenco, negocierile pe subiectul partajării funcţiilor în Parlament sunt justificate. Problema noii guvernări nu vizează aspectele tehnice de constituire a organelor Parlamentului, ci lipsa acută de cadre cu care se confruntă PAS, spune Pavlicenco.



„Cine are majoritatea în Parlament, are majoritatea şi în comisii, astfel îşi promovează politicile, programul. Problema cea mai mare este echipa de specialişti. Dilema este dacă în instituţiile în care se vrea o reformare se vor găsi astfel de persoane care să aibă experienţă şi să manifeste incoruptibilitate, fermitate şi competenţă, sau îi vor lăsa pe o parte din cei care sunt acum în funcţii. PAS să nu se supere când vor veni critici din toate părţile, noi ne dorim doar ca să nu mai existe o dezamăgire masivă a populaţiei”, a spus Vitalia Pavlicenco în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



Şi reprezentanţii Platformei DA spun că ezitările partidului de guvernare sunt explicabile, în condiţiile în care majoritatea deputaţilor PAS nu au experienţă legislativă.



„Această pauza de 3 zile nu este gravă. Ceea ce ar trebui să se ia în considerare este că PAS lucrează deja contratimp. Isterizarea din societate începând cu ziua de luni demonstrează că aşteptările societăţii sunt foarte mari, iar asta plasează PAS-ul într-o competiţie contratimp, populaţia nu mai are răbdare, vrea schimbări imediate. Această pauză este firească. 80% dintre deputaţii PAS sunt oameni care au intrat în contact cu politica abia când au intrat pe uşa Parlamentului”, a spus Ion Terguţă, reprezentant al Platformei DA.



Directorul Institutului European de Studii Politice califică drept o maturitate politică decizia PAS de a supune consultărilor cu opoziţia toate procesele din Parlament. Astfel poate fi asigurată o colaborare armonioasă între opoziţie şi guvernare, spune Viorel Cibotaru.



„Viteza cu care se constituie noul Parlament depăşeşte orice aşteptare. Totul se mişcă destul de repede. Această pauză a fost necesară, mai degrabă, pentru a crea o coeziune în Parlament. PAS trebuie să creeze în Parlament o atmosferă de conlucrare, când multe decizii sunt luate de majoritatea absolută, inclusiv de opoziţie”, a spus Cibotaru.