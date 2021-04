Igor Dodon: Nu vom accepta să mergem la alegeri călcând peste cadavre

Liderul PSRM spune că formaţiunea sa nu se împotriveşte ideii organizării alegerilor anticipate. Igor Dodon se arată convins că scrutinul ar trebui organizat în acest an, însă nu cu orice preţ.



„Noi agreăm ideea alegerilor anticipate, dar doar după ce sute de mii de oameni vor fi vaccinaţi, nu vom accepta să mergem la anticipate călcând pe cadavre. Înţeleg că cineva îşi doreşte alegeri cât mai curând posibil, în iunie sau iulie, noi nu vom participa la acest proces, ca să legalizăm alegerile. Noi suntem de acord ca alegerile să fie organizate în acest an, dar abia după ce vor fi vaccinate 600-700 de mii de persoane ”, a spus Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnâi vopros” de la NTV.



Igor Dodon spune că dacă va fi agreată propunerea PAS de a organiza alegerile în vara acestui an, iar ritmul vaccinării va rămâne unul anevoios, sistemul de sănătate riscă să intre într-un colaps total, cedând în faţa numărului mare de îmbolnăviri.



„Pentru noi este mai avantajos ca alegerile să aibă loc în iunie, din punctul de vedere al electoratului care va fi în ţară în acel moment, dar noi nu acţionăm în funcţie de interesele înguste, de partid. Noi avem date concrete că după data de 10 mai, după sărbătorile pascale, va creşte, din nou, numărul cazurilor de îmbolnăviri. Şi în acest context ar trebui să fie dat startul campaniei electorale?”, a spus Igor Dodon.



Igor Dodon mai spune că acum, nu organizarea alegerilor ar trebui să reprezinte o prioritate, ci aducerea a cât mai multe doze de vaccin anti-COVID-19. Dodon a anunţat că, în curând, la Chişinău va ajunge donaţia de vaccinuri Sputnik-V promisă de Federaţia Rusă.



„Avem date concrete că vaccinul rusesc va veni în scurt timp. Acordurile sunt deja semnate, până la sfârşitul săptămânii vaccinul Sputnik V va ajunge în Republica Moldova ”, a mai spus Igor Dodon.



Anterior, preşedintele interimar PAS, Igor Grosu, anunţa că alegerile parlamentare anticipate ar trebui să fie organizate în perioada iulie-august, astfel încât până în luna septembrie să existe un Guvern învestit.