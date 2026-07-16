 Cupa Mondială FIFA 2026, exploatată de infractorii cibernetici. Ce metode folosesc pentru a fura date | adevarul.ro
search
Thursday, 16th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cupa Mondială FIFA 2026, exploatată de infractorii cibernetici. Ce metode folosesc pentru a fura date

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Peste 13.000 de domenii cu tematică FIFA au fost înregistrate în 2026, iar atacurile de phishing asociate turneului au crescut cu aproape 500%. Specialiștii avertizează că țintele nu sunt doar suporterii care caută bilete sau transmisiuni online, ci și companiile, prin conturile și dispozitivele folosite de angajați.

Cupa Mondială 2026
Peste 13.000 de domenii cu tematică FIFA au fost înregistrate în 2026. Foto arhivă

Evenimentele sportive de amploare sunt folosite tot mai frecvent de infractorii cibernetici pentru lansarea unor campanii de fraudă online. Cupa Mondială 2026 a generat deja mii de domenii, conturi și pagini care imită platforme oficiale, cu scopul de a obține date personale, informații financiare sau date de autentificare.

Potrivit unei analize realizate de FortiGuard Labs, peste 13.000 de domenii cu temă FIFA au fost înregistrate în 2026, iar aproximativ 10% dintre acestea au fost identificate drept malițioase sau suspecte. Cercetarea a identificat, de asemenea, peste 1.700 de conturi și canale care imitau FIFA pe rețele sociale și platforme de mesagerie, precum și peste 270.000 de date de autentificare ale utilizatorilor descoperite în baze de date asociate programelor malware.

Separat, compania de securitate Hoxhunt a raportat o creștere de aproape 500% a atacurilor de phishing cu tematică FIFA în perioada aprilie-iunie 2026.

Specialiștii cyber_Folks România atrag atenția că aceste campanii nu îi afectează doar pe fanii care caută bilete, transmisiuni sau oferte legate de turneu. Companiile pot deveni victime prin conturile angajaților, dispozitivele de serviciu și accesul la aplicațiile interne.

„Fiecare eveniment global generează o economie paralelă a fraudei, dar dimensiunea din acest an este fără precedent. Greșeala pe care o fac multe firme românești este să creadă că subiectul nu le privește, pentru că nu vând bilete la fotbal. În realitate, angajații lor deschid aceste e-mailuri de pe laptopurile de serviciu, iar un cont Microsoft compromis al unui angajat poate deveni o poartă de acces către întreaga companie”, a declarat Ionuț Ariton, co-CEO cyber_Folks.

Site-uri false, e-mailuri de phishing și aplicații malițioase

Principala metodă folosită de atacatori este imitarea platformelor oficiale. Site-urile false reproduc elemente vizuale ale unor servicii cunoscute și încearcă să convingă utilizatorii să introducă date de autentificare sau informații de plată.

Campaniile identificate folosesc mai multe pretexte:

  • vânzarea unor bilete false;
  • acces gratuit la transmisiuni online;
  • concursuri și premii;
  • rambursări fictive;
  • oferte de călătorie sau cazare.

Datele urmărite de atacatori includ parole, informații bancare și date personale.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat asupra riscurilor asociate Cupei Mondiale FIFA 2026 și recomandă utilizatorilor să verifice sursa mesajelor înainte de accesarea linkurilor și să raporteze incidentele la numărul unic 1911.

FBI a emis, de asemenea, avertismente privind site-urile care copiază platformele oficiale prin modificări minore ale domeniilor, precum schimbarea sau adăugarea unui singur caracter, tehnică folosită pentru a colecta date personale și bancare.

Companiile pot fi afectate prin conturile angajaților

Un risc important pentru companii este compromiterea conturilor utilizate în activitatea profesională.

O analiză cyber_Folks realizată pe aproape 500.000 de domenii arată că 61,6% dintre domeniile companiilor românești nu au configurată protecția DMARC.

Această setare are rolul de a preveni falsificarea adreselor de e-mail ale unei organizații. În lipsa ei, atacatorii pot trimite mesaje care par a proveni de la o companie legitimă, crescând riscul de phishing și fraude bazate pe încrederea în brand.

Cine câștigă cu adevărat de pe urma Cupei Mondiale 2026. Suporterii plătesc, FIFA încasează, iar gazdele ies pe pierdere

În unele campanii asociate turneului, atacatorii folosesc anunțuri false de recrutare FIFA pentru a viza profesioniști din domenii precum marketingul. Victimele sunt redirecționate către pagini false de autentificare Google sau Microsoft, unde sunt colectate datele conturilor utilizate pentru e-mail, documente și aplicații interne.

Un cont compromis poate permite accesul la fișiere, conversații și contacte sau poate fi folosit pentru trimiterea unor mesaje frauduloase către colegi și parteneri.

Codurile QR și streamingul piratat, noi metode de atac

Fraudele nu se limitează la e-mailuri. O metodă tot mai utilizată este „quishing”, o formă de phishing prin coduri QR. Utilizatorii pot primi coduri care par asociate unor bilete, formulare de acces sau rambursări, dar care duc către pagini false ce solicită date personale sau informații de plată.

O altă metodă este distribuirea unor aplicații false care promit acces gratuit la transmisiunile meciurilor. Aceste aplicații pot conține programe malițioase capabile să intercepteze parole, coduri de autentificare sau date financiare.

Potrivit unei cercetări citate de compania de securitate Flare, aproximativ 40% dintre utilizatorii platformelor ilegale de streaming sportiv ajung să își compromită datele sau să piardă bani.

Inteligența artificială crește eficiența atacurilor

Inteligența artificială permite atacatorilor să creeze mai rapid pagini false, mesaje de phishing și materiale vizuale care imită comunicarea unor organizații cunoscute.

Spre deosebire de campaniile tradiționale, mesajele generate cu ajutorul AI pot fi personalizate pentru anumite persoane, companii sau domenii de activitate și pot fi redactate corect în limba utilizatorului.

Tehnologiile deepfake sunt utilizate inclusiv pentru clipuri în care persoane cunoscute par să promoveze tombole, platforme false sau câștiguri garantate.

Phishingul nu exploatează doar serverele, ci mai ales oamenii. Niciun furnizor de hosting nu poate opri un utilizator să își introducă parola pe o pagină clonată. În acel moment, vigilența utilizatorului rămâne prima linie de apărare”, explică Horațiu Șimon, Chief Technology Officer cyber_Folks România.

Vara în care România a fost pe locul 3 FIFA. Ultima mărturie a „uriașilor de giganți”: victoria „tricolorilor“ împotriva Angliei și optimile cu schimbare de look

Recomandările pentru companii

Pentru reducerea riscurilor, specialiștii recomandă companiilor să:

  • verifice cu atenție domeniile înainte de autentificare sau efectuarea unor plăți;
  • evite accesarea codurilor QR primite din surse necunoscute;
  • utilizeze doar platformele oficiale pentru bilete și transmisiuni;
  • activeze autentificarea în doi pași pentru conturile de e-mail și aplicațiile interne;
  • configureze SPF, DKIM și DMARC pentru domeniile companiei;
  • folosească parole diferite pentru conturile personale și profesionale;
  • instruiască angajații privind principalele tipuri de fraude online.

În cazul în care datele de acces au fost introduse deja pe un site suspect, recomandările sunt schimbarea imediată a parolelor, blocarea cardului dacă au fost introduse date bancare, informarea departamentului IT și raportarea incidentului către DNSC la numărul 1911.

Această versiune este mai apropiată de un material de presă economică/cybersecurity: titlul este despre FIFA, dar articolul mută rapid accentul pe mecanismele de fraudă și impactul asupra companiilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Un șofer elvețian a fost oprit de polițiști pe A1 pentru un control de rutină. Ce au descoperit oamenii legii în mașină
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan nu știe să spună dacă vom avea un guvern până în această toamnă. Nu mai avansează niciun termen. Așteaptă soluții de la partidele politice: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
gandul.ro
image
Românii își schimbă preferințele de vacanță. Gastronomia locală, cartierele ascunse și experiențele autentice, căutate de tineri
mediafax.ro
image
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev
fanatik.ro
image
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
digisport.ro
image
Elwira Petre a dezvăluit rețeta desertului preferat pentru vară! Se prepară rapid și este bogat în proteine
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
cancan.ro
image
CCR sare în ajutorul pensionarilor. Procesele de recalculare a pensiilor nu pot fi oprite cum a cerut guvernul
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
playtech.ro
image
Premieră la CM 2026, chiar în finală! Donald Trump a luat decizia
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
digisport.ro
image
Ce să nu faci pe caniculă dacă vrei să te răcorești. Sfatul medicilor pentru zilele toride
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
1.500 de euro lunar pentru tineri. Domeniile disponibile și pentru absolvenții din învățământul profesional și tehnic
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”
click.ro
image
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre o nouă sarcină
click.ro
image
Andreea Marin a izbucnit în lacrimi la Bruxelles. Drama pe care o poartă în suflet de la 9 ani: „Am ieșit la lumină, în timp”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul