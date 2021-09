Fugarul Gheorghe Cavcaliuc anunţă că angajează moldoveni la muncă în compania sa din Londra

„Am anunţat anterior că voi oferi mai multe locuri de muncă bine plătite în or. Londra, Marea Britanie şi, prioritar, voi angaja conaţionali de-ai noştri. Cei cointeresaţi, vă îndemn să vedeţi poziţiile vacante la care puteţi aplica cu încredere. Succes tuturor, Cu profund respect, Director General al Companiei “SUCCESS for YOU” LTD, Gheorghe Cavcaliuc”, a afirmat liderul PACE într-un mesaj pe Facebook.