Dinu Plîngău susţine că este ameninţat de Dorel Musteaţă: Baronul justiţiei moldoveneşti mi-a trimis un semnal să am grijă de familia mea

Dinu Plîngău a spus că a fost atenţionat „că băieţii de la MAI, alături de unii judecători asupra cărora planează suspiciuni de corupţie, vor să mă reducă la tăcere, pe mine şi pe colegii din Platforma DA care au publicat nişte documente despre corupţia din sistem.”

„Ieri am fost contactat de un jurnalist şi m-a atenţionat că trebuie să mă pregătesc de lovituri sub centură. Azi, baronul justiţiei moldoveneşti, Dorel Musteaţă, împreună cu băieţii de la MAI mi-au trimis un semnal să am grijă de familia mea. Pe unele portaluri dubioase, care l-au slujit pe Plahotniuc, au apărut mai multe falsuri. Musteaţă, cel care va reforma justiţia moldovenească, declară că tatăl meu, pensionar din 2011, care a decedat anul acesta, ar fi pierdut un dosar la CtEDO. Acest lucru denotă nu doar problemele de integritate pe care le are Musteaţă, ci şi lipsa cunoştinţelor elementare. Un inspector de la CCEC (nu poliţist la Edineţ, cum se impută) colectează probe despre corupţie, le transmite procurorilor, iar aceştia - judecătorilor care trebuie să judece dacă sunt suficiente probe pentru ca o persoană să fie condamnată sau nu. Domnule „reformator”, la ce bun mai sunt trei instanţe - fond, apel şi supremă - dacă vina pentru pierderea unui proces o plasaţi pe un inspector, şi nu pe un judecător?”, a spus Plîngău.

Lideurul Platformei DA a dat asigurări „că aceste atacuri şi presiuni mă fac şi mai determinat să lupt împotriva corupţiei mari. Aceste tentative disperate de a mă intimida denotă cât de mici sunt aceşti oameni şi cât de fricoşi sunt.”

„Vă reamintesc că acest Dorel Musteaţă, membru în CSM pe toată perioada statului capturat, acum va reforma justiţia având protecţia celor de la guvernare, un fel de impunitate chiar şi faţă de documentele SIS care-l acuză de îmbogăţire ilicită. La Chişinău urmează să discut cu mai mulţi reprezentanţi ai ambasadelor acreditate în Republica Moldova, unde vom vorbi despre îngrijorările folosirii unor asemenea forme de presiuni din partea reprezentanţilor puterii judiciare”, a adăugat Dinu Plîngău.