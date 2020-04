De asemenea sau deasemenea - cum este corect? Cele mai frecvente sintagme care îi pun în dificultate pe români

Profesorul de limba română Bogdan Cristea a realizat o selecţie de construcţii gramaticale pe care de multe ori românii le folosesc în mod greşit.

Deasemenea sau de asemenea - locuţiunea adverbială o întâlnim frecvent scrisă atât legat, cât şi separată. Singura formă corectă, însă, este «de asemenea», cu sensul «tot aşa», «în acelaşi fel», «deopotrivă» etc. Numai dacă locuţiunea este rostită în tempo rapid, acest fapt se evidenţiază în scris prin folosirea cratimei: de-asemenea.

Altădată– este un adverb, care se scrie într-un singur cuvânt, atunci când are sensul de «odinioară». Exemplu: «Altădată erau alte obiceiuri»

Altă dată – este o locuţiune adverbială şi se scrie separat atunci când are înţelesul de «în altă împrejurare», «cu altă ocazie». Exemplu : «Altă dată să fii mai atent»

Altă dată – cu valoare de adjectiv + substantiv, se scrie separat şi când are sensul de «altă dată calendaristic » sau «altă dată a unei probleme». Exemplu : « O altă dată importantă din istoria României este 1 Decembrie 1918 » sau « Altă dată a acestei probleme trebuia menţionată»

Demult – adverb, cu sensul «odinioară». Exemplu ”Demult, copiii aveau alte pasiuni”

De mult – locuţiune adverbială, se scrie separat având sens «de vreme îndelungată». Exemplu: «Nu te-am mai vizitat de mult»

De mult – prepoziţie + adjectiv – se scrie separat şi în structuri de felul : «I-a trebuit atât de mult curaj»

Decât – se scrie într-un singur cuvânt dacă este folosit ca adverb şi exprimă o comparaţie – Exemplu: «El este mai înţelegător decât ceilalţi»

Decât – conjuncţie – Exemplu : « Mai mult se joacă decât învaţă »

De cât – se scrie separat atunci când reprezintă o prepozitie + pronume/ adjectiv pronominal – Exemplu: «De cât timp ai nevoie să înveţi lecţia?»

Defel – scriem într-un singur cuvânt atunci când este un adverb, cu sensul « deloc ». Exemplu : «Nu mănâncă legume defel»

De fel – prepoziţie + substantiv, cu înţelesul « de loc din »/ « originar »/ «mod de a fi» – Exemplu : «De fel este mai retras» ;

Deodată– adverb, se scrie legat când are înţelesul de «brusc, simultan». Exemplu: «Am plecat toţi deodată»

De odată – prepoziţie + adverb («de odinioară») – Exemplu : «Unde este liniştea de odată?»

De o dată – prepoziţie + articol + substantiv (dată calendaristica) – Exemplu : «Aflase de o dată consemnată greşit în agendă» ;

Deoparte – adverb se scrie legat când are sensul de «izolat» – Exemplu : «Stătea deoparte şi privea către ceilalţi» ;

De o parte – se scrie separat atunci când are rol de prepozitie + articol + substantiv – Exemplu: «Acestă idee nu era acceptată decât de o parte dintre cei prezenţi»