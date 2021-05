O casă pentru Luisa, fetiţa de 8 ani care învaţă cel mai bine din clasă. Mâna întinsă de un român întors din Anglia

A ajuns la construcţia celei de-a cincea case în decursul unui an şi jumătate şi a patra a în aceasta perioadă pandemică, este povestea pe scurt a lui Marius Simionică, cel care a pus bazele asociaţiei caritabile „Marius şi prietenii”. Prin această asociaţie, reuşeşte să se implice în multe cazuri sociale, iar cele mai importante sunt cele în care oferă un acoperiş unor familii nevoiaşe.



Povestea casei numărul 5, care se va construi în satul Sarinasuf (Tulcea), a plecat de la învăţătoarea Alexandra Mitrică, o româncă întoarsă din străinătate ce se dedică educaţiei copiilor de acasă. Dascălul a semnalat cazul Luisei, o fetiţă de numai 8 ani, care provine dintr-o familie ce trece prin mari greutăţi. Cu toate acestea, copila este cea mai bună la învăţătură.



Luisa, fratele ei mai mic, Bogdan, şi părinţii ei trăiesc într-o cameră dintr-o casă mică în care mai locuieşte bunica şi un unchi. Aşadar, şase suflete îşi duc traiul într-o locuinţă mică, din pământ, acoperită cu stuf, specifică zonei de deltă.



„Micuţa noastră este nevoită să-şi împartă hăinuţele cu frăţiorul ei (părinţii cumpără doar hăinuţe unisex, în culori neutre de gen...nu roz, nu mov). Printr-o mică minune, Luisa e acum la şcoală, prima la învăţătură din clasa ei şi cu un potenţial uriaş care trebuie susţinut şi dezvoltat”, spune Marius Simionică.

O comunitate în sprijinul Luisei

El a mers de două ori până acum să vadă familia, să se convingă de greutăţile lor şi „să le simtă nevoia”. „M-a impresionat faptul că părinţii muncesc amândoi cu ziua prin sat, în agricultură, dar aceştia fac mai mult muncă sezonieră, la fermele din zonă. Le este extrem de greu să răzbată într-o societate care pur şi simplu nu le oferă prea multe oportunităţi. Ei ar munci mai mult, dar nu au unde”.



Luisa şi fratele ei, Bogdan foto: M.S.

Marius Simionică s-a întors de doi ani din Anglia, iar de atunci se implică în multe acţiuni sociale. Cel mai mare sprijin îl primeşte de la românii din Marea Britanie, care-l cunosc şi îl sprijină ori de câte ori le prezintă un nou caz în care trebuie să dea o speranţă.



Pentru ca familia Luisei să aibă o căsuţă doar a lor, în care să poată trăi normal şi să poată învăţa, este nevoie de aproximativ 27.000 de euro. Asociaţia lui Marius a strâns deja peste 60% din această sumă, mare parte din donaţii făcute pe Facebook de români plecaţi de acasă.



„Noi suntem românii de pretutindeni, fără limite impuse nici de distanţe, nici de vremurile grele în care cu toţii trăim şi cu atât mai puţin de impresiile unora mai cârcotaşi, care se miră cum de tot reuşim. Şi pentru că suntem oamenii faptelor ne mobilizăm la fel ca şi în cazul celorlalte patru case şi cât de curând dăm startul lucrărilor celei de a cincea, spune Marius.

Românul care a mobilizat diaspora

Povestea lui Marius Simionică începe în Anglia, acolo unde a plecat să muncească în anul 2009. După o perioadă a observat că românii de acolo au nevoie de informaţii, aşa a creat în anul 2012 pagini şi grupuri dedicate românilor din Marea Britanie. Treptat, a ajuns să fie cunoscut în lumea virtuală, iar grupurile sale au adunat zeci de mii de membri.



Luisa în faţa actualei case foto: M.S.

În urmă cu patru ani, o familie de români din Birmingham a rămas pe stradă. Marius Simionică o ajutase pe mamă să aplice pentru alocaţia copiilor, astfel că în momentul când au ajuns pe stradă a fost primul sunat pentru a oferi un ajutor.



„De acolo a plecat totul. I-am ajutat să ajungă acasă, iar după aceea am vorbit despre acest caz pe Facebook, arătând ce se poate întâmpla dacă pleci din România fără să te asiguri. Oamenii din comunitate au spus că vor să-mi returneze banii cheltuiţi cu ei (aproximativ 700 de lire). S-au strâns mai mulţi bani şi restul au fost dăruiţi unui copil care urma un tratament scump. Au urmat alte şi alte donaţii şi cazuri”, explică Marius Simionică.



În urmă cu doi ani a decis că trebuie să se întoarcă în ţară (în judeţul Dâmboviţa) şi să se dedice exclusiv acţiunilor sociale. În Anglia muncea ca tehnician electromotoare în industria roboticii şi ajunsese la un salariu de aproape patru mii de lire. A renunţat la tot şi a venit în România unde face lucruri în care se regăseşte, care-i aduc fericire: îşi ajută semenii.



Marius Simionică foto: Facebook/Marius Simionică

„Dacă în primii doi ani organizam totul din Anglia, în timp ce şi lucram, am simţit că nu mai pot merge în paralel deoarece creştea volumul. Faptul că s-au implicat mii de oameni a trebuit să aleg. În asta m-am regăsit şi asta m-a făcut fericit. Am luat totul de jos, de la câţiva prieteni, câteva pungi. Acum, când mă uit în urmă şi văd că într-un an şi jumătate începem a cincea casă, îmi dau seama că totuşi ceva s-a întâmplat”, spune Marius.



Este ajutat în continuare de românii din diaspora, 95% dintre cei care donează fiind de acolo, iar majoritatea sunt români care trăiesc în Anglia.



„Nu vreau să conving pe nimeni de ceea ce fac. Oamenii pot să mă urmărească şi se vor convinge singuri că donează unde trebuie”, concluzionează Marius Simionică.

Vă recomandăm şi:

Fetiţă muşcată de un câine în Piaţa Civică din Tulcea. Ce s-a întâmplat când a ajuns la spital

Copil de 11 ani, rănit într-un accident rutier. Maşina a intrat într-un copac