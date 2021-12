Transformarea unui cartier istoric, din cel mai ocolit în cel mai râvnit loc: Şi noi am avut unele prejudecăţi, dar n-am avut niciun fel de probleme FOTO

Patru pieţe şi 12 străzi din zona Traian vor intra într-un amplu proces de reabilitare, aşa cum s-a întâmplat cu zona centrală în urmă cu câiva ani: o să fie un loc de recreere şi relaxare pentru cetăţeni, cu multe scuaruri, spaţii publice, culturale, verzi, pietonale şi pentru biciclete.

Procesul de transformare a început deja, la nivel uman, în cadrul proiectului Cetăţean de Traian. O mână de tineri, antreprenori, rezidenţi dorinici de pro-activism, funcţionari publici de rit nou care pun umărul în afara atribuţiilor şi a programului de lucru. Obiectivul nu este unul uşor: transformarea unui cartier istoric şi emblematic, din cel mai ocolit în cel mai râvnit.

„Am deschis cam toţi în aceeaşi perioadă”

Eforturile celor de la Cetăţean de Traian încep însă să dea roade. Noii comercianţi s-au extins pe una dintre laturile pieţei, înşiraţi, unul lângă altul.

“A crescut şi interesul oamenilor care vor să îşi petreacă timpul şi altundeva decât în zona centrală”

Afacerile deschise, tinerii care s-au mutat în cartier, cei care frecventează zona crează acum o atmosferă interesantă în piaţă.

“Anul trecut, încă era un singur local mai interesant, cel cu berea artizanală. După ce s-au deschis şi celelalte locaţii a crescut interesul şi pentru alţi comercianţi care vin să ne întrebe, ce spaţii mai sunt disponibile, ce mai cunoaştem. Pe de altă parte, a crescut şi interesul oamenilor care vor să îşi petreacă timpul şi altundeva decât în zona centrală. Asta auzim cel mai des, că se bucură că există o altă zonă, că s-au săturat de centru. Chiar şi din punct de vedere cultural observăm că oamenii vor activităţi în afara centrului”, a mai afirmat Sergiu Lazin.

“Putem să spunem că şi noi am avut unele prejudecăţi”

Până nu de mult, în Piaţa Traian au stat căsuţele montate în administraţia trecută pentru aşa zisul “Târgul de produse tradiţionale”. Piaţa a fost eliberată de căsuţele din lemn, în această toamnă.

“Putem să spunem că şi noi am avut unele prejudecăţi când am deschis afacerile, am avut anumite temeri, pe de o parte că nu vom avea succes, suntem totuşi o cafenea de specialitate, comercializăm produse la un preţ mai ridicat, dar experienţa noastră a a fost una extrem de pozitivă. Nu am avut niciun fel de probleme, avem şi publicul nostru. Există o pătură socială puţin mai defavorizată, dar există şi o categorie tânără, care a început mai recent să apară în zonă, care îşi caută apartamente, chiar vor să se implice, mulţi dintre ei sunt membri în asociaţie, în reabilitarea cartierului, inclusiv pe partea asta de faţade şi conservarea patrimoniului, ceea ce ne bucură foarte mult. Comunitatea antreprenorală, care are diverse afaceri şi localuri deschise aici, se implică în diverse acţiuni. De exemplu, cei cu magazinul de produse meşteşugăreşti au organizat un târg de meşteşug, cu meşteşugari locali care şi-au vindut produsele şi au făcut ateliere de manufactură”, a mai afirmat Sergiu Lazin.