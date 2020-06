FOTO Haos la frontiera de la Nădlac. Şoferii au stat şi zece ore până să poată intra în ţară

De exemplu, numai în primele opt ore de la ridicarea restricţiilor, prin cele două puncte de frontieră au efectuat formalităţile de frontieră pentru a intra în ţară aproximativ 4.500 de persoane.



Pe lângă controlul specific la intrarea în ţară, persoanele completează o declaraţie pe proprie răspundere, iar reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică ar trebui să efectueaze triajul epidemiologic, însă cei mai mulţi români spun că nu li s-a luat nici măcar temperatura.

“Am stat zece ore în vamă. Am plecat din Austria duminică, la ora 22.00, iar la ora trei eram în vamă. De abia la ora 13 am putut să trecem. Autorităţile nu şi-au făcut nici acum temele. Nu am stat la vamă pentru completarea documentelor. Puteai să le iei înainte, aveai destul timp să le completezi. Trebuie să scriem de unde am plecat, unde mergem şi datele din buletin. Atâta tot. Cred că nu am stat mai mult de cinci minute la control”, a declarat timişoreanul Ştefan Cojocnean, care a fost la cules sparanghel în Austria.