Fashion sustenabil. Haine unicat realizate din deşeuri textile reciclabile FOTO

Foarte mulţi cumpără diverse haine, le poartă un timp, apoi acestea ajung la gunoi. La fel se întâmplă şi cu alte materiale textile. După un timp, ele ajung inevitabil în pubele. One Shirt este o întreprindere socială care doreşte să reutilizeze materialele textile, transformând deşeurile în ţesături noi, piese cu forme noi, creând în acelaşi timp şi poveşti unice.

Ideea aparţine Simonei Vegh, care colectează tot felul de materiale, din haine vechi, perdele, resturi de textile, şi realizează tricouri, rochii, bluze pentru femei, genţi, poşete, tabureţi, până la diverse obiecte de decoraţiuni.

“Toate obietele din magazinul nostru sunt făcute într-un mod de reciclare şi reutilizare. Nimic dinauntru nu e nou, toate-s făcute din materiale uzate. Suntem primul magazin sustenabil 100 la sută din Timişoara. One Shirt e un brand de fashion sustenabil, e o economie circulară, asta însemnând că oamenii care lucrează în magazin primesc materialele donate, le refolosesc şi le repun într-o formă nouă şi unică. De exemplu, rochiile sunt un produs mai nou, nu le aveam de la început, şi vine din cererea publicului. Nu e un produs fashion, nu trebuie neapărat să ai bluza asta, dar e un mesaj, e un simbol. Dacă cineva întreabă ce e cu bluza asta pe tine, poţi să spui că ai făcut parte dintr-un proiect în care faci şi pe alţii fericiţi. Plus, e un mod de a nu mai consume aşa de mult, să refolosească, să se uite la ei în dulap înainte să cumpere ceva nou”, a declarat Simona Vegh.

Simona este absolventă a Facultăţii de Matematică şi Informatică, a lucrat şi ca designer vestimentar la Teatrul Naţional, dar şi-a încercat norocul şi în presă, ca ziaristă la un site de ştiri din Timişoara, iar acum lucrează şi la o companie ca şi “suport account manager”.