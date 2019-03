FOTO Preotul devenit părinte pentru copiii sărmani dintr-un cartier al Topliţei. „Noi, ăştia care putem, trebuie să-i ajutăm pe cei ce nu pot“

GALERIE FOTO

Petru Cătinean este preot într-un cartier sărman al Topliţei, unde a creat un centru de zi pentru copii din familii nevoiaşe. Zilnic, după şcoală, microbuzul şcolar aduce copii la centrul de zi, unde vreo 20 de preşcolari şi elevi primesc o masă caldă, îşi fac lecţiile cu voluntari sau, pur şi simplu, se joacă. Preţ de vreo două ore uită de grijile de acasă. „Uneori renunţăm la teme, pentru că ei au nevoie de afecţiune şi de joacă“, precizează preotul. Îi cunoaşte aproape ca pe propriii săi copii, iar el e tatăl a patru.

Petru se încăpăţânează să creadă că „simplitatea şi normalitatea ar trebui să primeze în fiecare zi“. De aceea, face tot ce poate ca lucrurile din jurul lui să se schimbe, puţin câte puţin. Centrul Social Călimănel din Topliţa, judeţul Harghita, este primul său pas în această direcţie.

„Noi, ăştia care putem, trebuie să-i ajutăm pe cei ce nu pot“

Petru are 40 de ani şi o parohie în Călimănel, un cartier al Topliţei, de aproximativ opt ani. Din primul său an a făcut pachete de Crăciun pentru cei sărmani şi a observat că e nevoie de mai mult decât acele daruri din luna decembrie, când lumea e mereu generoasă şi mai sensibilă la acţiuni caritabile. A văzut că nevoile copiilor sunt zilnice, nu doar o dată pe an, de Crăciun. Le-a vorbit despre asta celor din comunitate. Şi de la această idee a apărut alta: să-i adune pe cei mici într-un spaţiu organizat, în casa parohială. Din donaţiile oamenilor se comandă masa prin catering. 30 de familii donează lunar din puţinul lor o sumă pentru masă. Sunt vreo 210 gospodării în Călimănel.

O perioadă, lucrurile au funcţionat aşa, apoi preotul a înfiinţat o asociaţie. Voia şi altceva: proiecte educative pentru copii care să prevină abandonul şcolar şi evenimente culturale care să-i atragă pe elevi spre şcoală. Astfel, Centrul Social Călimănel a intrat în al patrulea an. „Noi, ăştia care putem, trebuie să-i ajutăm pe cei ce nu pot“, spune Petru.

La asociaţie se ţin şi cursuri de chitară, muzică şi pictură pe sticlă. A văzut cu ochii săi ce înseamnă acele două ore zilnic. „Contează enorm“, subliniază preotul. Acasă la copii, lucrurile rămân neschimbate. De aceea, părintele vrea ca ideea de after school-ul să se dezvolte şi să le ofere mai mult decât în prezent. „La unii le-am făcut noi torturi de ziua lor. Acasă n-au primit“, spune preotul. Alături de dulciuri, se mai găseşte şi câte un mic cadou, vreo maşinuţă sau jucărie visată.

Planul îndrăzneţ: un centru cu adevărat social

Pentru că simte nevoia să facă mai mult pentru copiii de care are grijă, preotul Petru are de gând să pună pe hârtie un proiect cu fonduri europene ca să construiască o casă de tip familial. Încă nu ştie nici el exact cum să-i zică. Ce ştie e că vrea să facă o clădire, „un centru cu adevărat social“, care să ajute cât mai mulţi copii. Viitoarea construcţie ar avea 15 dormitoare şi ar putea adăposti nu doar copii, ci şi femei abuzate. „Trebuie să gândim o clădire care să aibă şi o cantină, un spaţiu de joacă. Poate şi o sală de clasă. Visele noastre sunt mari, deşi comunitatea e mică“, adaugă el. Cert e că îşi doreşte un spaţiu pentru mai mulţi copii nevoiaşi care să poată petrece şi noaptea acolo.

Gândul viitorului centru social îl poartă-n minte de ceva vreme. Un impuls i-a dat şi unul dintre oamenii care obişnuiesc să ajute mica biserică din Călimănel cu ce pot, deşi locuiesc în alt judeţ. Florin Ţîra, un manager regional la un operator de telefonie din Cluj-Napoca, a auzit de preotul din Topliţa întâmplător.

Şi, impresionat de cele auzite, s-a dus, în urmă cu câţiva ani, să facă donaţii – de la dulciuri şi jucării până la alimente ca făină, zahăr, ulei.

„În urma mai multor întâmplări, m-am îndepărtat de biserică, dar nu şi de Dumnezeu. Nu mă simţeam deloc confortabil cu ceea ce vedeam şi auzeam legat de biserică. Sunt creştin ortodox, îmi iubesc ţara şi neamul, dar mereu am privit cu alţi ochi preoţii. Trebuie să admitem că au şi ei o parte de vină. Dar cum nimic nu este întâmplător, Dumnezeu mi l-a scos în cale pe preotul Cătinean. Iar optica mea legată de biserică, preoţi, credinţă şi spiritualitate s-a schimbat radical“, povesteşte Florin Ţîra.

Petru Cătinean FOTO: Facebook Centru Social Călimănel

Pe părintele Petru îl descrie ca pe un un om „care te priveşte cu o dragoste de tată, cu un chip luminat şi blând“, „un mecanic pentru suflete fragile“, blând şi iubitor, extrem de gospodar, „care din nimic a reuşit să facă ceea ce mulţi doar îşi imaginează“: „Pe copilaşii, adolescenţii sau vârstnicii pe care nimeni nu îi mai doreşte el îi primeşte cu braţele deschise, îi călăuzeşte şi le dă o fărâmă de speranţă. Iar toate aceste lucruri le face cu atâta dăruire şi iubire, încât nu îţi poţi imagina“.

Încăpăţânat şi mereu optimist, părintele organizează vara tabere de pictură, excursii la mare sau la munte şi chiar un festival de folk numit Folk Fain, ajuns în 2018 la a treia ediţie, la care a poposit şi artista Ada Milea. Prin asociaţia creată, preotul coordonează proiecte care mai de care mai educative. Un exemplu e „Fotografia veche – un antidot la uitare“. Le-a zis copiilor să caute imagini vechi cu bunicii, din război. A ieşit o expoziţie de un farmec aparte, adaugă preotul. La fel şi cea a cărei temă a fost cămaşa populară, păstrată cu sfinţenie în unele familii.

„Unii copii sunt buni la chitară, alţii la pictură sau la meşteşuguri populare. Încercăm să-i ajutăm, să mişcăm lucrurile în jurul nostru“, mărturiseşte Petru.

Preotul Petru Cătinean este extrem de apreciat de comunitate.

„Nu ai cum să nu îţi dai seama că el este dintr-o altă lume, nu se aseamănă deloc cu preoţii pe care eu i-am cunoscut. Indiferent cât de vehement am fost în a-mi exprima părerile în contradictoriu legate de Biserica Ortodoxă Română, părintele mereu mă privea cu admiraţie şi încerca să mă lămurească cu o răbdare şi un calm ieşite din comun. El are o misiune clară, pe lângă harul dumnezeiesc primit prin taina preoţiei: să îngrijească suflete amărâte. Probabil are şi el minusurile sale, dar vă rog să mă credeţi, sunt un procent nesemnificativ. Dacă din plusurile sale am regăsi o mică parte printre noi, lumea ar fi mai bună. Credinţa nu trebuie evidenţiată în gura mare, ea trebuie învăţată şi trăită. De asta avem nevoie de păstori ai sufletelor noastre“, consideră clujeanul Florin Ţîra.

Petru Cătinean FOTO: Facebook Centru Social Călimănel

