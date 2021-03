Salvamontiştii gorjeni se vor dota cu o cameră cu termoviziune pentru găsirea persoanelor dispărute

Şeful Salvamont Gorj a spus că aparatul va avea o rază de acţiune de câteva sute de metri: „În primul rând, am cerut să cumpărăm o cameră cu termoviziune şi ideea ne-a venit de când am mers la căutările acelui copil de la Schela. Ne-am dat seama acolo că suntem mai multe structuri care ne-am oferit să-l căutăm. Nu ştiam unde este, dacă este pe munte, în apă. A fost o întâmplare că a fost găsit, pentru că nu a putut să ţipe. Cu o cameră cu termoviziune putea fi reperat mult mai uşor. Este vorba de o cameră pe care o foloseşti în mână şi îşi arată orice diferenţă de temperatură din natură şi după forma pe care o vezi pe ecran îşi dai seama dacă este un om sau nu. Poţi să vezi un animal sau o piatră încălzită de soare. Are o rază de câteva sute de metri, depinde de cât de performantă va fi. Te ajută mult mai uşor în căutare, mai ales pe timpul nopţii. Mobilizare a fost exemplară şi ne-am împărţit fiecare în toate direcţii. Am prevăzut o sumă de 20.000 de lei şi sper să achiziţionăm un echipament cât de cât performant“, a spus Sabin Cornoiu, şeful Salvamont Gorj, la o emisiune de la postul Gorj Tv.

Salvamont deţine o dronă de căutare

Serviciul Salvamont a achiziţionat şi o dronă de căutare, care a fost folosită cu succes în multe acţiuni: „A costat cam 10.000 de lei. Nu am putut să o folosim în cazul băiatului pentru că era noapte, dar am participat. la foarte multe acţiuni de căutare. Este utilă pentru că am văzut pe timp real ceea ce vede şi dronă“, a mai spus Sabin Cornoiu.