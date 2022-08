O nouă atracţie pe Transalpina. Pictură murală de mari dimensiuni în oraşul de la poalele munţilor Parâng

Aici, mai mulţi liceeni inimoşi, coordonaţi de o artistă locală, Daciana Ungureanu, au realizat o pictură murală de mari dimensiuni, inspirată din motive tradiţionale, pe un gard din zona centrală a localităţii.





„Săptămâna aceasta mi-a adus o imensă bucurie, odată cu realizarea, la Novaci, a unei lucrări de artă urbană, împreună cu voluntari copii, adolescenţi şi adulţi în cadrul programului Şcoala de vară, derulat de Casa de Cultură Novaci şi susţinut de Primăria din oraşul nostru.

Am pictat seara şi ne-am bucurat de o atmosferă încântătoare, am legat prietenii şi am discutat despre noi proiecte pe care să le punem, împreună, în practică.

Lucrarea s-a realizat în şase şedinţe de lucru, plus o zi pentru confecţionarea şabloanelor de carton care ne-au ajutat la schiţarea compoziţiei pe perete şi are dimensiunea de 1,80/14m“, a transmis Daciana Ungureanu.

Artista deţine un muzeu în Novaci

Artista deţine şi un muzeu de artă ceramică şi de costume populare, care a început să fie căutat de turişti.



Foo: Daciana Ungureanu

Aceasta a ţinut să le mulţumească tinerilor care s-au implicat în acest proiect: „Vreau să le mulţumesc, în primul rând, tinerelor voluntare Alessia Diaconescu şi Eva Stănişel, care au fost absolut încântătoare cu nota lor de inocenţă, cursantelor mele Ştefania Avramescu, Oana Blescău, Mara Motoluţă, lui Darius Giurca, fostul meu cursant, Carinei Băncescu care este din Timişoara, lui Sebastian Oacheş venit de la Craiova, Iuliei Tăban, lui Robert Porojnicu, doamnei Mirela Capotă pentru modul cum ne-a ajutat cu toate, doamnei Simona Stănişel şi domnului Cristian Stănişel, care au avut, fiecare, câte o şedinţă de lucru şi nu în ultimul rând doamnei Elena Basarabă pentru toată susţinerea şi încrederea“.





foto Daciana Ungureanu

Vă recomandăm să citiţi şi: