Când se redeschide circulaţia pe cel mai înalt drum din ţară. Cabanierii cer ca Transalpina să fie deszăpezită urgent

În aceastră perioadă, după ce zăpada a început să se topească în zona montană Rânca, din Munţii Parâng, tot mai puţini turişti ajung în staţiunea gorjeană.







Din acest motiv, toţi proprietarii de spaţii de cazare aşteaptă ca circulaţia să fie redeschisă în totalitate pe cel mai înalt drum din ţară cât mai repede deoarece numărul turiştilor va fi mult mai mare.





Constantin Pănescu, preşedintele Asociaţiei Concesionarilor din Rânca, a precizat că a primit asigurări din partea autorităţilor că şoseaua va fi deszăpezită şi redeschisă în totalitate circulaţiei până la data de 1 iunie:





„Am aflat şi eu de anumite declaraţii că nu sunt şanse ca până la 1 iulie să se deschidă circulaţia pe Transalpina. Am vorbit şi cu directorul de la Drumurile Naţionale Târgu Jiu, care mi-a spus că nu sunt bani alocaţi pentru această lucrare de deszăpezire. Conducerea asociaţiei am făcut şedinţe şi am stabilit că trebuie să intervenim, pentru că fiecare săptămână înseamnă foarte mult pentru noi. Avem angajaţi pentur care trebuie să plătim contribuţile la cărţile de muncă şi salarii, în condiţiile în care nu vin doi turişti să vină să mănânce o ciorbă pe zi. Am luat legătură cu anumite persoane cu funcţii de conducere şi am primit răspuns că Transalpina va fi deszăpezită până la 1 iunie“.

Gropi pe Transalpina

Mai este nevoie de efectuarea unor lucrări de reparaţii pe Transalpina, în special pe porţiunea care traversează zona Rânca.





Pe o porţiune de patru kilometri este plin de gropi. De asemenea, din aproximativ 60 de guri de canal de pe Transalpina, 40 prezintă o denivelare între 5 şi 20 de centimetri. Aparegio (n.r. - operatorul de apă şi canalizare) spune că lucrarea trebuie făcută de Primăria Novaci, iar cei de la primărie susţine că reparaţiile trebuie efectuate de Aparegio, pe bună dreptate“, a mai precizat Constatin Pănescu.



Transalpina, o gură de oxigen pentru turişti

Transalpina este o gură de oxigen pentru cabanierii din Rânca. „Transalpina ne aduce nouă o speranţă şi pentru vară, pentru că doar pentru zona Rânca, pentru care autorităţile nu şi-au dat mâna ca să facă mare lucru, nu vin mulţi turişti. Fiind Transalpina, avem ocazia să-i ţinem pe turişti măcar un weekend sau câteva zile, timp în care poate să viziteze diferite obiective“, a mai adăugat Constantin Pănescu.



Transalpina este cea mai înaltă şosea din România, ajungând în pasul Urdele la o înălţime de 2.145 de metri. Mai este cunoscută şi sub denumirea „Drumul Regelui“, pentru că a fost construit în tiompul domniei lui Carol al II-lea, care a participat la inaugurare.





Transalpina apare în documentele oficiale sub numele DN 67 C, pentru că se desprinde, în localitatea Bengeşti Ciocadia, din Drumul Naţional 67. Are o lungime de aproape 150 de kilometri şi se opereşte în oraşul Sebeş, din Alba. Transalpina traversează trei judeţe: Gorj, Vâlcea şi Alba.





Zona montană Rânca, stâna Ştefanu, lacul Oaşa sunt principalele obiective turistice de pe traseu.

