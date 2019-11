Alegeri prezidenţiale 2019: Femeie din comisia de votare, fotografiată în timp ce dormea cu capul pe masă

Este vorba de o secţie amenajată la Şcoala gimnazială „Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu.

Fotografia a fost postată pe Facebook, alături de următorul mesaj: „Pentru 1.700 de lei merită să dormi“.

Un cetăţean venit să voteze a surprins imaginea. „Dormea şi când am intrat, şi când am plecat, după ce am votat. Dormea profund. Colegul cu listele zâmbea când am făcut poza. E situaţia generalizată în toată ţară, bugetari plătiţi degeabadin taxele noastre. De aceea am pus şi poza, pare incredibil. Era ora 13,00“, a declarat pentru Mediafax persoana care publicat postarea.