Şcoala-ghetou dintr-o comună din Gorj. „Am văzut şi grajduri mai aranjate“

Reprezentanţii unei asociaţii umanitare care au venit la şcoală să aducă o tablă magnetică au rămas şocaţi de modul în care arată unitatea de învăţământ şi au postat imagini pe pagina de Facebook.

„Am fost în două şcoli din comuna Scoarţa. Una care este în renovare şi începe să arate a şcoală care să îşi atragă elevi, iar cealaltă care este în satul Bobu arată ca după bombardament.

Să-mi fie cu iertare dacă jignesc pe cineva, dar nu poţi convinge un copil că şcoala este singurul mijloc să evolueze, să iasă din sărăcie şi să îl convingi să îi placă în condiţiile în care clasa lor de studiu arată că acum 50 de ani: fără pic de culoare cu duşumele în valuri, cu mesele roase de vreme, cu geamurile vai mama lor şi fără nici o jucărie la grădiniţă. Am văzut şi grajduri mai aranjate...

Am donat către fiecare clasă câte o tablă magnetică... un pic de ajutor, într-o mare lipsă ...“, a transmis Cristina Lia, preşedintele Asociaţiei „Glasul Sufletului“.

„Două clase se pot renova fără costuri enorme“

Reprezentanta asociaţiei umanitare a mai arătat că cele două clase ar fi putut fi renovate cu costuri minime: „„Domnule primar al comunei Scoarţa, indiferent ce planuri aveţi cu şcoala de la Bobu, copiii dvs. merită acum să înveţe cu drag în şcoală, nu aşteptând fonduri europene.... două clase se pot renova fără costuri enorme.... Aveţi un cămin cultural foarte frumos care stă degeaba şi care se află tot în curtea şcolii...

Folosiţi-vă imaginaţia, că, aştfel, fac adunare cu toate mămicile care îşi doresc ca puii aceştia să stea în grădiniţă visând la povesti, nu să aştepte să iasă ceva de sub duşumea. Şi nu mă refer doar la mămicile din Bobu. Vreau ca şi puii voştri din Bobu să vină la şcoală şi grădiniţă cu drag şi în siguranţă“, a mai transmis Cristina Lia.

Primar: „Am înlocuit nişte ţigle ca să nu cadă în capul copiilor“

Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarţa, recunoaşte că Şcoala primară şi Grădiniţa din satul Bobu sunt într-o stare precară, dar motivează că nu a avut fonduri pentru renovarea clădirii. Mai mult decât atât, există pericolul ca ţiglele să se desprindă şi să cadă.

FOTO dreapta Sursa Facebook Asociaţia Glasul Sufletului

„Nu s-a făcut nimic pentru această şcoală, care este destul de mare. Tocăria este din lemn şi este prinsă în cuie. Sobele sunt vechi şi de-abia le-am putut întreţine. Am mai dat câte o zugrăveală şi mici reparaţii. Astăzi, de exemplu, am înlocuit nişte ţigle ca să nu cadă în capul copiilor şi am luat măsuri de protecţie pentru ca zona periculoasă să fie evitată, am pus plase. Nu este săptămână să nu merg acolo“, a spus primarul Ion Stamatoiu.

Acesta a dat asigurări că, din toamnă, elevii vor studia într-o nouă clădire.

„Mi se părea corect ca persoana care a fost la şcoala respectivă să ia legătura cu administraţia locală să i se explice situaţia. Este ultima şcoală care a rămas nemodernizată din comună. Acolo nu mai sunt decât 35 de copii. I-am dus acolo pe preşedintele Consiliului Judeţean, dar şi parlamentari, ca să vadă situaţia de la această şcoală. Investiţia se ridică la 650.000 de lei. Nimeni nu ne-ar fi dat bani să modernizăm o şcoală pentru 35 de copii şi atunci am hotărât să moderniză, fostul sediu al Primăriei Bobu. Am întocmit un proiect şi am obţinut toate avizele necesare, iar de săptămâna viitoare vor începe lucrările, iar din toamnă, fostul sediu al Primăriei Bobu să devină o şcoală modernă cu toate dotările necesare“.

Sursa Facebook Asociaţia Glasul Sufletului

Conducerea ISJ Gorj va verifica situaţia copiilor de la Bobu

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a transmis că va verifica situaţia de la şcoala din comuna Bobu. „Este responsabilitatea Primăriei comunei Scoarţa. Vom trimite o echipă să verifice aspectele semnalate“, a spus Dana Constantinescu, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.

Sursa Facebook Asociaţia Glasul Sufletului

Vă mai recomandăm să citiţi