Topul alimentelor mai bogate în calciu decât laptele. Sunt ideale pentru cei cu intoleranţă la lactoză sau pentru cei care preferă produsele vegetale

Deşi scăderea cantităţii de calciu nu este prea frecventă în rândul adulţilor, mineralul tinde să se împuţineze atunci când suntem expuşi riscului de osteoporoză, o fază în care oasele devin fragile.

Intr-un studiu publicat in The Journal of Nutrition , cercetatorii au descoperit că femeile cu vârsta de peste 51 de ani au nevoie de mai mult de 1.200 de miligrame de calciu zilnic. Pentru majoritatea adulţilor ar trebui să fie suficiente 1.000 mg de calciu pe zi. Această crifă poate părea mare pentru cei care evită produsele lactate. Vestea bună este că există o mulţime de alte alimente foarte bogate în calciu: