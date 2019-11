Cum funcţionează „ţeapa Revelionul“. Zeci de români, înşelaţi de un escroc care s-a dat patron de pensiune la Buşteni

Un bărbat, a cărei identitate este, deocamdată, necunoscută, a închiriat, prin intermediul unui site de anunţuri, o presupusă pensiune situată pe str. Buştenilor, nr. 22. Ca să fie credibil, le-a băgat pe sub nas clienţilor un contract, în baza căruia oamenii au plătit 2.000 de lei/grup.

Păgubiţii nu au depus plângere la Poliţie, până acum, dar s-au plâns pe Facebook.

La adresa respectivă figurează o casă particulară

Cea care a făcut public acest caz este chiar o patroană de pensiune, care, aflând de necazul oamenilor, le-a povestit şi colegilor de breaslă despre ce este vorba.

„Nu am păţit-o eu. Eu am o pensiune la Greci, iar unii dintre ei au sunat să rezerve la mine şi mi-au spus că e cam scump că doar ce şi-au luat o ţeapă. Din vorbă în vorbă am aflat că este o singură persoană care a folosit buletine false. Contractele sunt la fel la toţi. Le-a cerut aceeaşi sumă avans, 2.000 de lei şi le-a dat aceeaşi adresă - str. Buştenilor, nr. 22. Unii au dat banii de o lună. Persoana respectivă nu mai răspunde la telefon. Nu ştiu de ce nu au făcut public. Am aflat că sunt vreo trei grupuri ţepuite din ţară, unul din Buzău, unul din Feteşti şi unul din Ploieşti”, ne-a povstit Laura Adelina Moise, patroana pensiunii Relax, din Munţii Măcinului, comuna Greci.

În această situaţia sunt câteva zeci de persoane

Ca să îşi ascundă identitatea, patronul de ocazie a folosit cărţi de identitate false, cu pozele unor persoane decedate.

„Între timp m-a contactat şi sora celui care apare într-un buletin, care mi-a spus că băiatul este mort de trei ani. Am pus-o şi pe ea în legătură cu oamenii aceştia”, mai spune patroana din Greci.

Aproape că nu este an în care turiştii să nu fie lăsaţi cu falca în pământ. Văd un anunţ online, însoţit de fotografii, trimit un avans prin transfer bancar şi apoi se trezesc că unitatea respectivă nu există şi banii lor au dispărut.

Poliţiştii îi avertizează pe turişti să fie precauţi atunci când îşi rezervă vacanţele, pentru că totul se poate dovedi un fiasco total.