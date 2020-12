Un primar care i-a declarat război spitalului din oraş are COVID-19

Primarul municipiului Rădăuţi, Bogdan Loghin, a anunţat că este infectat cu SARS-CoV-2, motiv pentru care s-a izolat la domiciliu pentru următoarele 14 zile.

Surse din anturajul său spun că alesul local are o formă uşoară de COVID-19 şi că deocamdată nu are nevoie de spitalizare.

În urmă cu o săptămână, Bogdan Loghin care se află la primul mandat a anunţat că va trimite trei angajaţi din primărie să facă un control la Spitalul din Rădăuţi pentru a verifica modul în care s-au făcut gărzile şi unele angajări.

„Am semnat o dispoziţie prin care trei membri din cadrul Primăriei vor efectua un control la Spitalul Municipal. Se va controla tot ce înseamnă angajări şi modul cum s-au organizat concursurile în 2020.

Am cerut asta pentru că am avut anumite reclamaţii. Am mai avut reclamaţii care mi se par extraordinar de grave pentru că dacă se adeveresc înseamnă atentat la siguranţa cetăţeanului cu privire la gărzi. De aceea verificăm toate gărzile care au fost făcute la Spitalul Municipal şi cu ce personal au fost efectuate.

Pentru că am înţeles că la un moment dat la urgenţă gărzile au fost asigurate de medici dermatologi. Gândiţi-vă dacă vine cineva cu un stop cardiac ce altceva poate să facă acel medic cu toată buna lui credinţă. Să-i facă o frecţie cu cremă ce poate să-i facă?”, a spus Loghin într-o conferinţă de presă.

Primarul Bogdan Loghin le solicită salariaţilor din instituţiile subordonate să se alinieze la modul lui de gândire. Primarul a declarat: „Vreau să înţeleagă toată lumea că rădăuţenii au ales un mod de gândire nou, au ales modul de gândire al lui Bogdan Loghin. Vreau ca toată lumea şi mă refer în primul rând la instituţiile subordonate primăriei să se alinieze în această direcţie.”

Surse neoficiale susţin că, de fapt, primarul vrea să-l înlocuiască din funcţie pe managerul spitalului Traian Andronache, pentru că-l consideră mâna dreaptă a fostului primar Nistor Tătar. Spitalul se află în subordinea primăriei.

