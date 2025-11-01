Aromaterapie naturală în inima pădurii. Locul din România unde natura devine lecție și leac

n grup de profesori, cu sprijinul unei asociații și a Direcției Silvice a reușit să amenajeze una dintre cele mai frumose și educative poteci tematice din Moldova. Se află în județul Botoșani și îmbină relaxarea, cu învățarea, dar și cu aromaterapia naturii.

Plimbările în natură sunt vindecătoare și totodată educative. O spun multe studii de specialitate din toată lumea. Mai ales într-o societatea tot mai urbanizată și dependentă de tehnologie ieșirile la aer curat, departe de agitația vieții cotidiene, sunt pentru mulți români o necesitate. În special pentru copii. Și nu trebuie să investiți sume mari în echipamente sau să aveți o condiție fizică suficient de bună pentru a urca pe munte.

Există colțuri de natură în România special amenajate pentru „băi de pădure”, adică pentru o după-amiază relaxată în mijlocul naturii, în care orice om poate îmbina efectul terapeutic al pădurii, cu activitățile educaționale și mișcarea în aer liber. Este vorba despre potecile tematice. Una dintre cele mai frumoase poteci tematice din Moldova, dar și din țară se află în județul Botoșani și este accesibilă chiar și celor mai comozi dintre noi. Poartă numele de „Poteca Teilor” și oferă o experiență de neuitat. O lume de basm a pădurii, cu peisaje feerice mai ales toamna, și cu aromaterapie naturală garantată care încântă simțurile.

Un colț de rai în apropierea unui schit vechi de trei secole

„Poteca Teilor” se află la numai 15 kilometri de municipiul Botoșani, pe drumul ce duce către localitatea Schit-Orășeni. Pur și simplu se merge pe drumul județean Botoșani-Vorona iar la indicatorul care semnalizează localitatea Schit-Orășeni se virează la stânga. Înainte de a ajunge în cătunul în care se află o biserică monument istoric, veche de peste trei secole, nu poți să nu remarci splendoarea de pădure ce se întinde pe partea dreaptă a drumului. Este o componentă a vestiților codrii ai Voronei ce se întind pe o suprafață considerabilă cuprinzând teritoriul a patru comune.

Mai ales toamna este o adevărată simfonie de culori. Dacă prima tentație este să explorezi această zonă de poveste, atunci apare pretextul perfect. După intrarea în satul Schit-Orășeni, tot pe partea dreaptă, este semnalizat corespunzător prezența unui traseu forestier. Scrie mare și pe înțelesul tuturor „Poteca Teilor”, cu regulile aferente unei plimbări ecologice prin pădure. Automobilul trebuie lăsat pe marginea carosabilului iar restul traseului se continuă pe jos. Prima dată intrăm într-o poiană splendidă, dotată cu bănci și numeroase panouri informative. Aici aflăm totul despre ciclul de viață al pădurii și numeroasele creaturi care trăiesc în desișuri de la insecte și până la mamifere precum vulpi, bursuci, șacali, căprioare și mistreți. Există o posibilitate să le zărești și trebuie să știi neapărat cu cine ai de-a face.

Pericolul este inexistent, te poți bucura doar de observarea animalului în natură. Tot în poiană găsim și o primă mostră forestieră. Adică o bucată de trunchi de arbore care se poate vedea în secțiune, amplasat pe un postament. Aflăm tot ce trebuie despre respectiva specie. În special la începutul verii, impactul olfactiv este magie curată. Aroma teilor, de la care vine și denumirea potecii tematice, oferă o aromaterapie naturală pe care nu o poți întâlni în prea multe locuri din țară. După o perioadă de relaxare deplină în poiana teilor, puteți porni pe traseu. Acesta este semnalizat cu buline verzi și are o lungime de 2.5 kilometri. Traseul este extrem de plăcut și ușor. Fără denivelări, poteci bine delimitate în mod natural și o incursiune prin adevărate „tuneluri” arboricole care șterg orice urmă de stres.

Poteca ne poartă printr-o zonă de poveste cu arboret, plante de toate felurile, ciuperci care mai de care și totul învăluit în trilurile a numeroase specii de păsări cântătoare. Inclusiv inspiraționala mierlă. „Nu ai cum să nu te relaxezi. Efectiv este ca și cum ai face terapie, gratuit, în natură. Eu am fost vara și acum toamna. Efectiv asculți triluri, aroma de tei care efectiv de învăluie și aerul special de pădure. O combinație de arome de pământ, scoarță și floare de tei. Eu plec vindecată de aici. Efectiv zâmbesc. Și este și ușor, adică eu sunt genul care obosesc repede. Nici nu am simțit”, mărturisește o tânără botoșăneancă.

Nu mai vorbim de faptul că pe tot drumul ai șansa de a învăța cam tot ce trebuie despre natură și acest colț de pădure, cu ajutorul unor panouri de informare, amenajări interactive și puzzle-uri.

Un loc magic născut din pasiunea pentru educație și natură

„Poteca Teilor” este un proiect care s-a născut la începutul lunii iunie, anul acesta. Este visul împlinit a unor profesoare de la o școală sătească. Este vorba despre Școala numărul 1 Orășeni Deal. Cadrele didactice și-au dorit să le predea elevilor lecții practice, de biologie dar și de mediu. Adică să nu rămână doar la informațiile seci din carte. Copiii să trăiască experiența în mod viu, pe pielea lor, ca parte a unei educații moderne, interactive. Așa că au întemeiat „Clubul de Pădure”, un fel de grup de cercetași. Mai lipsea zona pe care să o transforme conform principiilor didactice și ecologiste. Au scris un proiect și l-au prezentat unei asociații specializate în ecologie. Și au stârnit interesul.

„S-a născut cu o idee și cu dorința noastră, a mea și a colegei mele Dana Busuioc de a aduce cumva educația pentru mediu mai aproape de copii prin experiențe propriu-zise și nu doar prin povești la clasă. Și atunci ne-am gândit cum să facem asta. Trebuia să găsim o bucată de pădure unde să lucrăm cu ei. Am scris un proiect, l-am propus unui ONG - „Pădurea de mâine”. Lor le-a plăcut ce-am gândit noi și ne-au oferit finanțare. Proiectul a debutat anul trecut și a constat în opt ateliere desfășurate la noi în școală, într-o primă fază”, mărturisește profesoara Monica Drobotă, una dintre inițiatoarele proiectului.

Ulterior, cu sprijinul Direcției Silvice din Botoșani au găsit zona potrivită care să fie transformată într-o zonă tematică și didactică. Pădurea de la Schit-Orășeni cu legătură către Codrii Voronei este bogată în specii de arbori, ciuperci, păsări și insecte numai bune de studiat.

Cu ajutorul elevilor au fost făcute panouri și tot felul de amenajări interactive pe tot traseul, cu informații educative și jocuri, verificate din punct de vedere științific. „Am colaborat cu cei de la Direcția Silvică și ei ne-au propus acest traseu de 2,4 kilometri fiind aproape și de următoare potecă tematică de la Vorona. Cumva este o legătură aici în județ între aceste trasee minunate. Și încet, încet am gândit cu copiii materialele de pe panouri, am căutat informații despre arbori, am găsit păsările care trăiesc aici, am căutat ciupercile din zonă. Deci toate materialele au fost cercetate în acele ateliere de care vă povesteam”, adaugă Monica Drobotă.

Un laborator de învățare în aer liber

Efectiv, „Poteca Teilor” s-a transformat într-un laborator în aer liber. Aici copiii învață totul despre natura din zona lor dar și, foarte important, despre procesele și fenomenele naturale care au loc în pădurile de șes și deal din România. Totul observat în mod practic.

„Împreună cu profesorii și copii de la „Clubul de pădure” organizat în cadrul Școlii numărul 1 Orășeni Deal am reușit, în acest an, să ducem la bun sfârșit acea „Potecă a Teilor”, cu caracter didactic, un traseu tematic în cadrul căruia copiii au posibilitatea să identifice elementele interesante din natură, practic să descopere majoritatea proceselor care au loc în pădure. Noi suntem la a doua experiență de acest gen, mai avem un traseu tematic și se numește „Secretele Pădurilor” și este amenajat la Vorona”, spune Marius Havriș, directorul Direcției Silvice Botoșani. Cele două trasee sunt accesibile și sunt apropiate unul de celălalt.

Pe traseul „Secretele Pădurii” poate fi vizitat și gorunul secular sub care s-ar fi odihnit domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în cadrul unei vizite la aghiotantul său Nicolae Pisoski din Botoșani. Proiectul va fi extins și la alte zece școli din județ. „Anul acesta dorim să extindem învățarea nu doar la elevii din școala noastră ci și în județ. Zece școli ne-am permis anul acesta să aducem în proiect”, adaugă Monica Drobotă.

Este posibil să se încerce amenajarea și altor poteci tematice având în vedere frumusețea codrilor Botoșaniului, dar și faptul că sunt destule arii protejate cu o faună și o floră deosebit de interesantă. De menționat, pădurea de la Orășeni-Schit este zonă naturală protejată.