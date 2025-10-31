Video Fugă disperată din Ucraina: Un avocat de origine maghiară, mobilizat în armată, a spulberat cu mașina bariera de la granița cu Ungaria

Un fost politician maghiar din Ucraina, în prezent avocat, a fugit în Ungaria cu mașina, dărâmând bariera de la frontieră și doborând un polițist de frontieră. Potrivit autorităților, acesta a fost mobilizat în armata ucraineană din 23 iunie.

Sursă video: X @BankovaMa

Potrivit Daily News Hungary, Eduárd Volodimirovics Pukánics deține și cetățenia maghiară, ceea ce i-ar fi influențat decizia de a fugi.

Cu ajutorul unei Toyota Avensis, acesta a dărâmat bariera de la punctul de trecere a frontierei dintre Ungaria și Ucraina, moment în care a lovit și un polițist. Agentul se află în spital, însă nu a suferit fracturi în urma impactului.

Bloggerul Vitalij Glagola a povestit întâmplarea, publicând și videoclipul cu momentul trecerii frauduloase, surprins de camerele de supraveghere.

Pukánics, născut în 1987, în Velîka Bakta, comună situată la granița cu Ucraina, s-a alăturat armatei ucrainene ca avocat pe 23 iunie după ce fusese mobilizat. După câteva luni, a decis să își continue viața în Ungaria.

Înainte să fie avocat, a fost reprezentant al partidului Frontul pentru Schimbare, condus de Arseniy Yatsenyuk (fost premier al Ucrainei). A fost membru al consiliului orașului Beregszász, președinte de comisie și rival al primarului István Gajdos, membru al Uniunii Democrate Maghiare din Ucraina (UMDSZ).

Potrivit publicației Magyar Hang, peste 520 de soldați de origine maghiară servesc în prezent în armata ucraineană, inclusiv voluntari, recruți și soldați pe contract, conform informațiilor de la ambasada Ucrainei.