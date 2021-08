O primărie din Suceava a tăiat abuziv cel mai mare nuc din sat, perfect sănătos, dărâmând gardul unei gospodării

În comuna Şcheia din judeţul Suceava, muncitorii primăriei au tăiat un nuc perfect sănătos, pentru a construi un trotuar.

Angela Chiuchişan locuiesc în municipiul Suceava. Împreună cu mama şi sora sa, ea deţine o casă în satul Mihoveni, din comuna limitrofă Şcheia. Femeia a declarat pentru „Adevărul” că a moştenit casa de la bunici şi că se duce să verifice locuinţa o dată la două zile.

Joia trecută a fost la Mihoveni şi nucul era în regulă. Copacul a fost plantat pe proprietatea familiei, dar în timp s-a extins pe domeniul public.

Angela Chiuchişan a declarat că ştia că se va amenaja un trotuar în zonă şi din acest motiv a purtat discuţii prealabile cu constructorul, căruia i-a cerut să salveze nucul prin construirea unui borduri de 20 de cm în jurul trunchiului.

Două zile mai târziu, femeia s-a dus din nou la Mihoveni şi a suferit un şoc.

„Ei au intrat pe proprietatea noastră, au dărâmat gardul şi au tăiat copacul. Ştiam că va fi construit un trotuar, dar am vorbit cu inginerul care s-a ocupat de lucrare ca să ocolească nucul şi să facă o bordură. Salvarea copacului însemna construirea unei borduri de 20 de centimetri.

Sâmbătă, când am trecut pe acolo, am văzut copacul tăiat şi au suferit un şoc. Imediat după ce am ajuns, la poarta mea a oprit o dubiţă cu număr de Anglia, din care au coborât doi tipi care mi-au spus că au aflat că eu vând lemnul şi că au venit să-l cumpere.

Întâi m-am dus la vecini şi i-am întrebat de ce nu m-au anunţat. Mi-au spus că muncitorii le-au spus că nucul a fost tăiat cu acceptul proprietarului. Nici vorbă de aşa ceva. Pe urmă m-am dus la Poliţie şi au depus o plângere pentru tăiere ilegală, violare de domiciliu şi distrugere. Apoi, am fost la Garda de Mediu, Garda Forestieră, Direcţia Agricolă. La Direcţia Agricolă mi s-a spus că nu există nicio autorizaţie pentru tăierea nucului”, a declarat proprietara.

Contactat telefonic, primarul comunei Şcheia, Vasile Andriciuc, a declarat că a avut avizele de la instituţiile abilitate pentru a tăia nucul. Reporterul „Adevărul” a cerut să vadă documentele, însă alesul local nu le-a transmis până la ora publicării materialului.

Nucul pus la pământ de muncitori. FOTO: Oana Şlemco

Pe de altă parte, Elena Claudia Gogu, directoarea Direcţiei Agricole Suceava, a explicat că nucul este protejat de o legislaţie specială şi că instituţia pe care o reprezintă nu a eliberat un aviz pentru tăierea copacului de pe raza comunei Şcheia.

Apoi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu, a confirmat că a fost deschis un dosar penal, pentru a se stabili dacă primăria a respectat legislaţia când a pus la pământ nucul.

În după-amiaza zilei de luni, 30 august, Angela Chiuchişan a reuşit să se întâlnească şi cu primarul Vasile Andriciuc. Alesul local ar fi recunoscut că a greşit şi i-a propus să-i plătească gardul. Sucevenca i-a explicat că n-are nevoie de bani şi că îşi va căuta dreptatea în instanţă.

„Pentru mine nucul are valoare sentimentală. A fost plantat de străbunicii mei, avea între 150 şi 200 de ani, era perfect sănătos, era cel mai mare nuc din sat. Când mergeai spre Rădăuţi, ieşea în evidenţă. Era deasupra tuturor copacilor”, a arătat femeia.

