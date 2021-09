Doi jurnalişti şi un activist de mediu, bătuţi crunt în timp ce filmau un documentar despre tăierile de lemne: „Au fost 20 de oameni cu topoare şi bâte”

„Regizorul şi jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internaţional despre tăierile ilegale de păduri din România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coşna (jud. Suceava). Echipamentul şi toate înregistrările i-au fost distruse. Alături de el se aflau un coleg şi activistul de mediu Tiberiu Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-şi cunoştinţa în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare şi bâte în mână, printre care se aflau proprietarul şi inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltaţi. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ţinut Dusterul la 20 de oameni, au deschis uşile, am fost aruncaţi din maşină, eu am fost lovit în faţă şi am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”.

Activistul de mediu Tiberiu Boşutar a povestit pentru newsbucovina.ro că fusese chemat de un localnic alături de cei doi jurnalişti şi că au decis să nu intre în fondul forestier fără proprietar şi silvicultor.