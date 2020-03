Îndemnul la nesupunere civică al unui medic în plină pandemie de Covid-19: „Mergem duminică la biserică orice ar fi“

Mircea Puşcaşu este medic stomatolog, cunoscut şi pentru convingerile sale împotriva vaccinării. El a postat pe contul său de Facebook un anunţ în care le cere celor care-l urmăresc pe Facebook să nu se supună regulilor civice şi să participe la slujba religioasă oficiată duminică, în bisericile ortodoxe. „E un îndemn la solidaritate, curaj şi aducere aminte de cele ce sunt mai importante decât frica şi ascultarea faţă de autorităţi corupte şi amorale”, a comentat Mircea Puşcaşu pe Facebook.

După o oră de la publicare, mesajul avea 18 distribuiri şi zeci de comentarii. Unii dintre cei care au reacţionat au arătat că prin mesajul său Mircea Puşcaşu nu ascultă îndemnul ierahilor.

„Dincolo de supunere si nesupunere civică ar trebui sa ascultaţi îndemnul ierarhilor. Nefiind in ascultare, nu sunteţi pe calea Mântuirii. Răbdare si compasiune faţă de semeni si comunitate si înmulţirea rugăciunii si sprijinului faţă de medici, personalul de ajutor si cei in nevoi mari sunt mântuitoare. Hristos e la căpătâiul bolnavului si al celui în suferinţă”, a arătat Cornel Dragomir.

În replică, Mircea Puşcaşu a comentat: „Părinte Dragomir Cornel, nu îmi place cum vorbiţi cu mine. În plus, vă amintesc faptul că Patriarhul nostru, Mitropolit meu Teofan şi Episcopul meu Pimen NU au dat sfat să nu meargă lumea la biserici. Probabil că mulţi preoţi vor face slujbe afară in curtea bisericii, în foişoare, altar de vară, aghiazmatar sau unde vor putea. (Vă reamintesc faptul că în România sunt confirmate sub 300 de cazuri, din care aprox 95% sunt total asimptomatice sau cu forme uşoare, doar 3 (trei!) cazuri sunt internaţi la terapie intensiva, niciunul dintre ei nu are o stare critică şi nu s-a înregistrat niciun deces, doar pe tv se plimbă in buclă mascaţii cu izoleta, smurdul cu girofare şi esperţii cu panica. ) Repet, nu îmi place acest fel in care îmi vorbiţi, revizuiţi, vă rog”.

„Esenţial este ce se va întâmpla in noaptea de INVIERE. Nu văd cum se vor putea ţine slujbele atunci cu respectarea numărului maxim impus de 100 de persoane... ”, Andrei Dinca.

Marius Strâmbeanu: „Asta nu e nesupunere civică, ci datoria pe care o are un creştin de a asculta mai mult de Hristos decât de oameni”