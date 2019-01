Farmacista care produce cosmetice bio acasă: povestea afacerii de 40.000 de euro

Mirela Drăgănică, absolventă a Facultăţii de Farmacie din Bucureşti UMF „Carol Davila”(2010-2015), produce acum acasă cosmetice care se vând cu succes în toată ţara. Ajutoare în laborator îi sunt mama şi prietenul său, asistent de farmacie.





De la săpunurile preparate în anii studenţiei pentru a-şi suplimenta banii de buzunar şi cosmeticele pregătie pentru uzul personal, Mirela prepară acum peste 30 de tipuri de produse cosmentice bio. De la creme de faţă şi corp, la şampoane şi produse pentru plajă, toate sunt produse manual, cu pasiune în laboratorul modern deschis acasă.

“Pasionată de chimie încă din şcoala generală şi chiar cu rezultate la olimpiadă, etapa naţională, am decis să urmez facultatea de farmacie. În timpul studenţiei am participat la curs de dermatologie care m-a făcut să descoper pasiunea mea pentru cosmetice. În aceeaşi perioadă am lucrat ca şi consultant de dermatocosmetice, timp în care am studiat foarte bine produsele cosmetice existente pe piaţă şi compoziţia lor, respectiv acţiunea lor asupra diverselor afecţiuni dermalogice. Când am cumulat suficiente informaţii despre acestea am zis să încerc şi eu să-mi prepar propriile cosmetice şi să fie bio pentru a anula reacţiile adverse ale substanţelor active”, povesteşte tânăra.





Toate materiile prime folosite sunt certificate: unt de shea, ulei de cocos, ulei de migdale, ulei de orez, ulei de ricin, apa de trandafir, gel de aloe vera, colagen etc. Produsele sunt vândute tuturor clienţilor interesaţi de pe pagina de Facebook Mirelaxa-Momente de răsfăţ pentru piele. Sunt persoane din diverse colţuri ale ţării, iar produsele sunt expediate prin poţtă sau curier. O parte sunt expuse şi în farmacii şi drogherii din Ialomiţa, iar în curând urmează să încheie un contract cu un lanţ naţional de drogherii.

Aşa a început totul: şi-a creat singură şamponul

Totul a început în urmă cu mai bine de 8 ani când a dat frâu liber imaginaţiei şi a început să prepare pentru uzul personal şi pentru prietene diverse creme şi şampoane. Atunci au început şi întrebările de genul: „Hei, ce ţi-ai făcut la păr de arată atât de bine?”. Mirela le-a povestit despre pasiunea ei pentru cosmetică şi tot atunci au apărut şi primele cereri de produse.

„Data fiind calitatea foarte bună a produselor, din ce în ce mai multă lume le căuta. Astfel, am fost nevoită să achiziţionez cantităţi mai mari de materie prima, recipiente şi aveam nevoie şi de vase mai mari şi aparatură care să îmi permită prepararea unor cantităţi mai mari. Dar toate acestea costau şi nu aveam bugetul necesar pentru a investi. Aşadar, m-am gândit dupa ce m-am întors acasă cum să fac să dezvolt totusi acest lucru. Şi am aflat de fondurile europene pentru dezvoltarea mediului rural. Acestea constau în 40.000 euro nerambursabili care mi-au permis sa achiziţionez cantităţi mari de materie prima, plite termoresistente, vase mai mari pentru preparat, recipiente, mobilarea laboratorului pentru depozitarea materiei, recipientelor şi a produselor finite şi punerea pe piaţă a acestor produse pentru a putea fi expuse în farmacii şi nu numai.

A durat un an de zile de când m-am apucat de proiect până am reusit să intru în posesia lor”, povesteşte tânăra. Accesarea acestor fonduri, mai spune Mirela, a fost o oportunitate care i-a permis să-şi îndeplinească visul, să creeze şi locuri de muncă, în special pentru mama sa care nu a mai fost nevoită să meragă în străinătate să lucreze.

Laboratorul, deschis în 2018

Laboratorul a fost deschis acasă în 2018, iar aici Mirela prepară, ajutată de mama sa, 30 produse bio printre care produse pentru îngrijirea părului(şampon): tratament anticădere, mască de păr, ulei de vârfuri, produse pentru îngrijirea tenului: creme de zi, cremă de noapte, apă micelară, gel de curăţare, produse pentru îngrijirea corpului: lapte de corp, balsam de vergeturi, crema anticelulitică, cremă de mâini, cremă de călcâie etc, dar şi alte multe produse pe care le cer clienţii.





Materii prime certificate, preţuri accesibile

Toate materiile prime folosite sunt certificate şi prezintă siguranţă în ceea ce priveşte sănătatea: unt de shea, ulei de cocos, ulei de migdale, ulei de orez, ulei de ricin, apa de trandafir, gel de aloe vera, colagen etc. Înainte de a apărea pe piaţă, produsele sunt testate într-un laborator din România, atestat în astfel de analize. În acest mod se poate realiza un dosar pentru fiecare produs în parte realizat de o firmă specializată.

„Preturile produselor sunt accesibile comparativ cu cele existente pe piaţa cosmeticelor naturale. De exemplu, o cremă costă 40 lei, un şampon 35 lei. Nu avem niciun produs mai scump de 50 lei. Încercăm să ne acoperim costurile de materie primă, celelalte cheluieli şi munca noastră. Cel mai scump produs este serul antirid hidratant care costa 50 lei, iar cel mai ieftin balsamul de buze, 10 lei”, spune Mirela.

Pasiunea a dat naştere afacerii

De altfel, Mirela, care lucrează într-o farmacie din Slobozia, spune că nu a gândit acest lucru ca pe o afacere. Şi-a dorit să lucreze în laborator, să se perfecţioneze şi să creeze produse de calitate. La succes nu s-a gândit nicio clipă, cu atât mai puţin la profit. Dragostea pentru chimie, fascinaţia pentru acest domeniu, i-a pus la încercare răbdarea, concentrarea şi toată ştiinţa de carte. Când a văzut că încep să apară tot mai mulţi clienţi, nevoia de dezvoltare a venit firesc.

„Totul a început din pură pasiune, niciodata nu am gândit lucrurile ca pe o afacere, scopul nostru este să acoperim toate cererile de produse. Nici în promovare nu am investit foarte mult, cumva produsele s-au promovat singure datorită calităţii lor. Cei care le -au folosit au recomandat mai departe prietenilor, vecinilor. În acest moment nu ştiu să spun dacă este profitabilă, vânzarile sunt de ordinul zecilor de milioane pe lună, dar şi cheltuielile sunt foarte mari. Ceea ce fac eu este cu siguranţă o activitate foarte plăcută. Este ceea ce am visat. Când pui suflet, pasiune, când vezi că din mâinile tale ies produse appreciate””, acest lucru reprezintă cel mai mare câştig, spune Mirela Drăgănică. „Totul a început din pură pasiune, niciodata nu am gândit lucrurile ca pe o afacere, scopul nostru este să acoperim toate cererile de produse. Nici în promovare nu am investit foarte mult, cumva produsele s-au promovat singure datorită calităţii lor. Cei care le -au folosit au recomandat mai departe prietenilor, vecinilor. În acest moment nu ştiu să spun dacă este profitabilă, vânzarile sunt de ordinul zecilor de milioane pe lună, dar şi cheltuielile sunt foarte mari. Ceea ce fac eu este cu siguranţă o activitate foarte plăcută. Este ceea ce am visat. Când pui suflet, pasiune, când vezi că din mâinile tale ies produse appreciate””, acest lucru reprezintă cel mai mare câştig, spune Mirela Drăgănică.

„Să pătrundem pe piaţă a fost foarte greu”

Deşi a avut şi obstacole, tânăra din satul Lucriu nu se dă bătută. Nu s-a descurajat timp de un cât a bătut la porţile instituţiilor pentru a obţine fondurile europene şi nici când a trebuit să îşi găsească un loc pe piaţă. „Să pătrundem pe piaţă a fost foarte greu, dat fiind că informaţiile despre pridusele cosmetice naturale nu sunt atat de clare, e nevoie de foarte multe acte şi reguli stricte de respectat. Cu răbdare, cu gândul câ într-un final dorinţa mi se împlineşte, aceea de a avea un laborator dotat ca la carte, am trecut peste toate aceste piedici. Mă bucură faptul că oamenii au început să înţeleagă, dar şi să facă diferenţa între produse de calitate. Din ce în ce mai multă lume are grijă de sănătate, atât la capitolul alimentaţie, cât şi la cosmeticile pe care le foloseşte.

Banii europeni, oportunităţi de dezvoltare

Accesate de micii întreprinzători şi primăriile din cele două judeţe prin intermediul Grupului de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa -Brăila, fondurile europene nerambursabile reprezintă oportunitatea de dezvoltare a localităţilor din mediul rural. 2018 a reprezentat cel de-al doilea an de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală Danubius Ialomiţa-Brăila cu o alocare financiară de aproape 4.7 milioane euro. Au fost lansate 15 apeluri de selecţie, suma scoasă la licitatie fiind de peste 4.1 milioane euro. În 2018, conform autorităţilor, au fost depuse 68 de proiecte cu o valoare de peste 4.000.000 de euro, dintre acestea 24 au fost declarate eligibile si finanţate. 4 proiecte sunt în evaluare la AFIR şi alte 39 de proiecte în evaluare la GAL.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: