Un cioban din Olt a dispărut, iar aproximativ 100 oi au fost găsite moarte. „O fi mort, o fi fugit...“

UPDATE: Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au confirmat că au fost sesizaţi cu privire la eveniment, desfăşurând cercetări la faţa locului.

„Poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Bobicesti au fost sesizaţi cu privire la faptul că în pârâul din localitate sunt mai multe oi înecate. De asemenea, persoana care a sesizat a menţionat că nu cunoaşte unde este ciobanul care avea oile în grijă. Poliţiştii sunt prezenţi la faţa locului pentru a efectua cercetări“, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

Ştirea iniţială

Situaţia a fost semnalată în localitatea Bobiceşti din judeţul Olt, o familie de fermieri anunţând astăzi la poliţie că zeci de animale care le aparţineau au fost găsite înecate într-un pârâu alimentat de precipitaţiile din ultima perioadă, iar ciobanul care le avea în grijă este de negăsit.

Familia Trăistaru are o fermă de animale în localitate, fermă cu peste 500 oi şi peste 100 capre. Ciobanul care a dispărut avea grijă, împreună cu proprietarii, de toate aceste animale. Ciobanul pleca cu turma de la fermă în fiecare dimineaţă şi se întorcea cu animalele în jurul orei 17,00. De obicei, a declarat pentru „Adevărul“ Mariana Trăistaru, soţia fermierului, ciobanul era ajutat de către membrii familiei, fiind atât de multe animale. Ieri, însă, proprietarii au avut cumpărături de făcut, pentru un parastas, aşa că au ajuns târziu acasă. Văzând că ciobanul nu a adus oile, au plecat în căutarea lor. Au crezut că le-au găsit pe toate, nu şi pe cioban, însă în această dimineaţă au observat că zeci de animale lipsesc.

„Aseară, fiind negură, nu ne-am dat seama că lipsesc. Am crezut că ciobanul a fugit, că ne-a lăsat baltă. De dimineaţă am văzut că lipseşte berbecul ăla, oaia aia... Şi le-am luat la numărat, aşa am văzut că nu sunt toate. (...) Le-am găsit moarte în Burlui, iar pe cioban, niciunde. Bâta lui era deasupra oilor, dar n-am umblat, am anunţat Poliţia. O fi sub oi, o fi fugit, s-o fi speriat....“, a spus, îngrijorată, femeia, care aşteaptă de acum veşti de la soţ. Poliţia a fost anunţată şi a demarat căutările.

Ciobanul căutat este un bărbat de peste 50 ani, din Corbeni - Balş. Avea grijă de animalele familiei Trăistaru de aproximativ două săptămâni, „de la Sfântul Ion“, potrivit Marianei Trăistaru. A mai lucrat, însă, şi în trecut pentru aceiaşi fermieri şi pentru alţi proprietari din zonă, deşi nu era foarte statornic, a mai spus femeia.

