Pompier sătmărean, erou în timpul liber. O fetiţă de 9 ani a primit din mâinile lui o a doua şansă la viaţă

În urmă cu o lună o fetiţă de nouă ani a fost prinsă sub roţile unui camion, în oraşul Borşa, judeţul Maramureş. Una dintre primele persoane care a ajuns la faţa locului a fost Marius Siladi, pompier din cadrul ISU Satu Mare.





A fost o minune, doarece intervenţia promptă a militarului a fost cea care i-a salvat micuţei. Rănile suferite erau foarte grave, iar lupta pe care o ducea pentru viaţa sa era una contratimp.

Marius se afla în timpul său liber în Borşa. Pe lângă meseria de pompieri, salvatorul este şi preot misionar, iar în ziua accidentului acesta slujise într-o biserică din oraş. În timp ce se îndrepta spre prietenul său, preotul care îl invitase să slujească alături de el în Borşa, Marius a observat că pe drum este multă lume şi agitaţie, iar după ce cele două maşini care se aflau în faţa lui au plecat, bărbatul a observat şi traficul accident.





Am coborât din maşină să văd ce se întâmplă mai exact, deoarece nu îmi dădeam seama, când am văzut-o pe fetiţă încolăcită sub roţile camionului, iar piciorul îi era strivit. Mi-am dat seama că starea este una critică şi pe moment nu credeam că va supravieţui, însă am început imediat să îi acord primul ajutor până ce avea să ajungă ambulanţa. În maşină am mereu o geantă de prim-ajutor”, povesteşte salvatorul.

Pompierul sătmărean a început imediat să evalueze starea fetiţei si să îi acorde primul-ajutor. Acesta i-a aplicat gulerul cervical, după care cu ajutorul altor martori a reuşit să o poziţioneze pe fetiţă de aşa natură încât să îi elibereze căile aeriene, în caz contrar, aceasta se putea asfixia. „De când fac parte din echipajul de pe SMURD nu am avut parte de un asemenea accident. Fetiţa era practic zdrobită, şi toţi cei prezenţi se mirau că încă era în viaţă”, spune acesta.

Cadrele medicale au apreciat intervenţia eroului, fiind de acord că dacă acesta nu se afla la faţa locului micuţa putea să îşi piardă viaţa din cauza rănilor extrem de grave. Imediat după accident aceasta a fost transportată la un spital din Târgu Mureş. Acum, din fericire, aceasta a primit o nouă şansă la viaţă. Copila a avut un picior zdrobit, iar iniţial medicii au luat în considerare opţiunea de a i-l amputa.





Cu toate acestea, eforturile depuse de echipa medicală au fost răsplătite deoarece după o operaţie complexă care a durat 7 ore, piciorul fetiţei a fost reconstruit iar în cele din urmă aceasta va putea duce o viaţă normală.

Pe lângă meseria de pompier, Marius este şi preot. FOTO Arhivă personală

Salvatorul face parte din cadrul ISU Satu Mare din anul 2007, şi nu este o figură nescunoscută pentru sătmăreni. De-a lungul anilor acesta şi-a dedicat viaţa comunităţii, iar de mai bine de un an a devenit şi preot misionar. Pompierul sătmărean este cunoscut pentru spiritul civic de care a dat dovadă de fiecare dată când au fost organizate acţiuni caritabile.





