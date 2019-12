Ce sumă mizeră au primit poliţiştii care au păzit secţiile de votare. „Merg acum la magazinul din colţ să-mi plătesc datoria“

20 de lei este sunt primită de poliţiştii din ţară după ce au asigurat timp de 18 ore paza la secţiile de votare la alegerile prezidenţiale din 10 şi 24 noiembrie. Anunţul a fost făcut public pe Facebook de către Ion Tomoiagă, preşedintele organizaţiei Maramureş a Sindicatul Naţional al Poliţiştilor din România DECUS.







Mai mult, aceasta a arătat că în ziua votului şi-a luat de mâncare pe datorie de la magazinul care se afla la colţul străzii unde era secţia de votare.

„De azi am devenit bogat!!! În sfârsit statul roman m-a plătit pentru că am asigurat ordinea şi liniştea publică la o secţie de votare......18h de fiecare dată. Am ajuns în sfârşit să merg la magazinul de pe colţ, să merg să-mi plătesc datoria pentru apa minerală şi pachetul de biscuiţi ce l-am luat pe cont de fiecare dată când am participat la procesul de votare. Mulţumesc mulţumesc mulţumesc!!!”, a scris Ion Tomoiagă pe contul personal de Facebook.

Un alt poliţist de frontieră a arătat că în Caransebeş s-au primit alte sume de bani, aspect dezvăluit la postarea făcută de către liderul de sindicat.

„La Caraş Severin au primit 10 lei cei care au executat paza secţiilor de votare în ziua votului. Ceilalţi care au asigurat paza până în ziua votului nu au primit nimic”, a arătat Bogdan Secula.

Ataşat postării, liderul de sindicat a pus şi fotografia cu suma de 20 de lei care i-a intrat în cont.

