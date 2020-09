PNL se impune în Caraş-Severin. Ioan Popa câştigă un nou mandat de primar la Reşiţa, iar Romeo Dunca este noul preşedinte al consiliului judeţean

Primarul Reşiţei nu a avut emoţii pentru obţinerea unui nou mandat. După un prim mandat în care a avut destul de multe reuşite, cea mai mare fiind suma de circa 160 de milioane de euro pe care a reuşit să o atragă din finanţări europene, Popa a câştigat uşor cel de-al doilea mandat.

După primele estimări a obţinut mai mult de 60 la sută din voturile reşiţenilor. "Noi adunăm voturile de pe secţii, facem numărătoare paralelă, dar din ceea ce am adunat suntem bine de tot peste PSD. Facem calcule să vedem cine mai intră cineva în consiliul local, dar suntem la peste 60%. La judeţ, pe Reşiţa avem un rezultat foarte bun, chiar dacă avea emoţii vizavi de comune, pentru că încă sunt fiefuri PSD, dar se pare că are rezultate bune şi în celelalte localităţi. Noi ne doream un rezultat bun la Reşiţa pentru judeţ, ca să contracarăm eventuale rezultate defavorabile în alte zone, dar nu e cazul. Cifre exacte nu ştim încă dar e foarte bine", a declarat Ioan Popa.

Romeo Dunca, proaspăt intrat în PNL, a reuşit să obţină un prim mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în defavoarea actualului preşedinte Silviu Hurduzeu, de la PSD. Dunca spune că cel mai mult a contat că oamenii l-au simţit că a fost sincer.

"Cred că cel mai mult a contat că poporul, sătul de minciună, are o speranţă nouă. O speranţă că putem să o luăm de la zero şi putem să o facem cu cinste cu corectitudine, să facem ceva din judeţul ăsta. Probabil că a contat şi faptul că nu am fost implicat în politică şi faptul că nu mi-a fost frică să spun ceea ce cred. Sunt un om liber şi am puterea să spun ceea ce cred", a spun Dunca.

La fel ca şi la consiliul local, liberalii aşteaptă numărătoare finală şi speră să facă o majoritate şi în consiliul judeţean.

