Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Excepții la interzicerea cumulului pensiei cu salariul: cine sunt „specialii" din proiectul Guvernului. Se schimbă regulile pentru pensionari

Publicat:

Guvernul discută joi, în primă lectură, un nou proiect de act normativ care prevede anumite reguli, dar și excepții pentru cumulul pensiei cu salariul, inclusiv pentru pensiile speciale.

Un ciocan de judecător pus peste bancnote de 200 de lei
Guvernul schimbă regulile pentru cumulul pensiei cu salariul, inclusiv pentru cei cu pensii speciale

Proiectul de lege privind interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat se referă doar la sistemul bugetar și prevede menținerea în câmpul muncii, la cerere, până la vârsta de 70 de ani, potrivit unui document obținut de G4Media.

Vârsta limită de 70 de ani: Funcționarii publici și personalul contractual pot opta pentru continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului.

Cumulul pensiei cu salariul: Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sau pensie militară pot fi menținute în activitate la cerere, dar cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026. 

Vor putea să încaseze în continuare însă pensia de serviciu întreagă militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, adică cei care lucrează la Academia Militară și la Academia de Poliție.

Ce spune legea actuală

Cine poate cumula pensia cu alte venituri

În prezent, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pot cumula pensia cu alte venituri. pensionarii sistemului public de pensii care realizează venituri în următoarele situații:

  • Activități pentru care se datorează contribuţii de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;
  • Activități în calitate de prestator casnic, potrivit Legii nr. 111/2022, pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, indiferent de nivelul veniturilor.

Pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri indiferent de gradul de invaliditate.

Cine nu poate cumula pensia cu alte venituri

  • Soţul supravieţuitor beneficiar al unei pensii de urmaş, care realizează venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată (4.050 lei începând cu data de 1 ianuarie 2025);
  • Beneficiarul unei pensii anticipate, care realizează venituri lunare:
  • în baza unui contract individual de muncă;
  • în baza unui raport de serviciu;
  • ca persoană care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrul cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor susmenționate.
