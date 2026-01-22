search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un nou lanț de drogherii se lansează în România. Grupul german a deschis joi primul magazin

0
0
Publicat:

Un nou lanț de drogherii se extinde în România, grupul german Rewe susținând că România are condiții economice excelente și o infrastructură bună care creează condițiile ideale pentru investiții și poziționează țara ca o locație promițătoare pentru succes durabil.

Magazin BIPA
Un nou lanț de drogherii se extinde în România. Foto 5min.at

BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, a intrat oficial pe piața din România prin deschiderea primului său magazin, situat în Mega Mall București, la nivelul -1. Magazinul este deschis zilnic, de luni până duminică, între orele 10:00 și 22:00.

Portofoliul include peste 13.000 de articole din categoriile frumusețe, îngrijire personală, sănătate și produse pentru casă, precum și peste 25 de branduri consacrate de machiaj și din marca proprie Look by BIPA. BIPA lansează pe piața locală peste 1.500 de produse, reunite sub mărci proprii precum BI CARE, BI LIFE, BI KiDS, BI STYLED, BI HOME, BABYWELL, LOOK BY BIPA și BI GOOD, dezvoltate pentru a oferi un raport calitate–preț foarte bun, adaptat nevoilor de zi cu zi ale consumatorilor.

Deschiderea primului magazin BIPA din România reprezintă un moment important pentru noi și un pas strategic în extinderea internațională a companiei. Ne dorim să oferim consumatorilor români un concept de drogherie modern, cu o gamă largă de produse, prețuri accesibile și mărci proprii de încredere, adaptate nevoilor lor de zi cu zi“, a declarat Martin Gaber, CEO BIPA România.

După deschiderea magazinului din Mega Mall București, BIPA își propune să continue expansiunea pe piața locală. Începând cu 2026, compania intenționează să deschidă între 20 și 25 de magazine pe an, România devenind a treia țară din strategia de extindere internațională a brandului, după Austria și Croația.

Ce produse vinde

BIPA este o drogherie modernă, cu prețuri atractive pentru tot ceea ce ține de îngrijire, frumusețe și well-being, și oferă produse de frumusețe, îngrijire a părului, parfumerie, produse pentru bebeluși, îngrijire dentară și sănătate. BIPA acordă o mare importanță mărcilor sale private. Fie că este vorba de frumusețe, sănătate, cosmetice naturale sau îngrijirea bebelușilor - mărcile BIPA oferă calitatea și prețul potrivit. Fondată în urmă cu 45 de ani, BIPA este astăzi nu numai cea mai cunoscută companie din sectorul farmaciilor austriece, ci și favorita incontestabilă a aproximativ 3,3 milioane de clienți fideli. Conceptele de succes din Austria și Croația vor fi aplicate și în România, compania fiind atentă și la obiceiurile și nevoile locale ale clienților săi.

Investiții într-o piață românească în creștere

Grupul REWE activează în România cu discounterul său PENNY din 2001. Compania operează pe plan local 418 magazine PENNY cu aproximativ 7.500 de angajați. "Extinderea BIPA este un pas important care va avea un impact pozitiv asupra întregii piețe românești pe termen lung", este convins Marcel Haraszti.


Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă
stirileprotv.ro
image
2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play, prieteno!”. Ce a deranjat-o pe româncă. Video
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Semaforul intermitent la dreapta te lasă fără permis de conducere. Noile reguli din Codul Rutier
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi Ilie: „E prea nervos”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, la Davos: Vom putea face practic tot ce dorim VIDEO
mediaflux.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc