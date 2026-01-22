search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Video „Să-ți stea în gât. Gândește-te că era Dobrogea”: Simion, criticat dur după tăierea tortului în forma Groenlandei. „Un gest oribil de vanitate”

Publicat:
Ultima actualizare:

Vicepreședintele Parlamentului European (PE), Nicu Ștefănuță, l-a criticat aspru pe George Simion, după ce liderul AUR a fost filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul american, la un eveniment care a avut loc în SUA, împreună cu câțiva congresmeni republicani.

„George Simion, am un mesaj pentru tine: Să-ți stea în gât tortul ăla!”, a început Nicu Ștefănuță un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Acesta i-a transmis lui Simion să se gândească la cum ar fi fost dacă în locul Groenlandei era Dobrogea.

„Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu. Pentru că noi suntem parte dintr-o familie și când ești parte dintr-o familie ai grijă de nevoile celor din familia ta.

Dacă unul dintre membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că, data viitoare, poate ești tu la rând! Așa că, să-ți stea în gât tortul ăla”, i-a spus vicepreședinele PE.

Deputatul PNL Alexandru Muraru: Așa arată neobrăzarea și indecența politică

Deputatul PNL Alexandru Muraru a reacționat la rândul său la evenimentul tăierii tortului de către liderul AUR. Potrivit acestuia, „așa arăta neobrăzarea și indecența politică atunci când sunt afișate cu zâmbetul pe buze”.

Muraru a anunțat că va iniția sesizarea Comisiei juridice a Camerei Deputaților pentru analiza implicațiilor legale și constituționale ale acestor acțiuni.

„Ceea ce am văzut în Statele Unite nu este folclor politic, ci o demonstrație periculoasă de dispreț față de principiul suveranității statelor, principiu pe care România îl apără ferm în UE și NATO.

În calitate de deputat, voi iniția sesizarea Comisiei juridice a Camerei Deputaților pentru analiza implicațiilor legale și constituționale ale acestor acțiuni, voi adresa întrebări oficiale Ministerului Afacerilor Externe privind impactul diplomatic al acestui demers și voi solicita clarificări instituționale cu privire la folosirea abuzivă a calității de demnitar român în acțiuni de propagandă externă.

România nu poate fi reprezentată, nici simbolic, de cei care confundă suveranitatea cu spectacolul și interesul național cu propria lor agendă extremistă”, a declarat deputatul PNL.

„Și România a fost, la rândul ei, un tort pe masa altora”

Alexandru Muraru adaugă că nu te poți numi suveranist dacă, în același timp, feliezi simbolic o altă țară ca pe un tort festiv.

„Cum să spui că ești suveranist și, în același timp, să feliezi simbolic o altă țară, ca pe un tort festiv? Nu e curaj și nu e mândrie. Este lipsă de respect, ignoranță și o înțelegere periculoasă a politicii”, transmite acesta.

Acesta continuă prin a prezenta „istoria dureroasă” a României, care, la rândul ei, a fost „un tort pe masa altora.”

„Și România are o istorie dureroasă. Și România a fost, la rândul ei, un tort pe masa altora. De-a lungul timpului, a fost feliată de alții, la mese unde nu a fost invitată, de imperii și puteri care au tratat-o ca pe un obiect, nu ca pe o națiune.

Am pierdut teritorii, oameni, destine. Am plătit scump aroganța și cinismul agresorilor noștri istorici. De aceea, gestul de a felia simbolic o altă țară nu este o glumă nevinovată. Este o indecență profundă. Este o insultă la adresa propriei noastre memorii colective”, subliniază deputatul.

Citește și: George Simion taie un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul SUA. Reacții dure: „Un gest grotesc, de o prostie diplomatică monumentală”. Reacția liderului AUR

Încheie prin a preciza că, atunci „când confunzi politica externă cu o glumă proastă și diplomația cu un spectacol penibil, nu aperi nimic, doar te faci de râs și ne faci de râs pe toți.”

„E un gest oribil de vanitate și indecență care spune mult despre nivelul la care a ajuns circul public făcut de AUR.”

Și Marius Lulea a reacționat

Și Marius Lulea, fost membru al conducerii AUR, a transmis un mesaj pe Facebook: „Groenlanda e Danemarca. Danemarca e Europa. Europa e România”  

George Simion, acuzat de trădare 

Reacțiile au curs și pe Facebook, unde George Simion a fost criticat pentru gestul de a tăia un astfel de tort, deși se autoproclamă „suveranist”.

„Priviți imaginea de mai jos! George Simion, autoproclamat «suveranist», taie senin un tort în formă de Groenlanda acoperită cu steagul SUA. Un gest grotesc, de o prostie diplomatică monumentală. Pentru cine urlă zilnic despre «suveranitate», «neamestec în treburile interne» și «România stăpână pe destinul ei», spectacolul acesta este o palmă peste față dată propriului discurs.

Citește și: Diana Șoșoacă, vehementă după ce George Simion a tăiat un tort cu Groenlanda sub drapel american: „Rușinos și iresponsabil”

Când suveranismul e doar slogan pentru fraieri, aici ajungi: la caricatură. Gestul sugerează, simbolic, validarea unei idei de intervenție sau dominație asupra unui teritoriu aparținând unei țări suverane.”

Ulterior, a fost lansată o petiție prin care se cere investigarea liderului AUR și a membrilor săi după gestul de tăiere a tortului, considerat o încălcare a intereselor naționale.

„În data de 21.01.2026, George Simion și o delegație formată din 47 de membri AUR, demnitari și reprezentanți ai statului român, aflați în SUA, s-a prezentat la Trump Kennedy Art Center, unde au efectuat un gest simbolic, cu semnificații profund politice, de tăiere a unui tort în forma Groenlandei, pe care era aplicat steagul SUA”, se arată în petiția online.

Potrivit textului, „acest gest vine în contradicție cu declarațiile liderilor din întreaga lume, care apără suveranitatea și dreptul la autodeterminare al statului Groenlanda, țară care face parte din UE și NATO, prin apartenența sa legală la regatul Danemarcei, amenințat cu anexarea de către actuala conducere a SUA”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

