VIDEO Suma uriaşă investită de societatea civilă într-o maternitate. Contribuţia publică este pe sfert

Unul dintre şefii de secţie, dr. Theodor Amza, recunoştea, după incidentul cu masa de naştere ruptă: „Ca să nu cadă de pe masă şi alte paciente, am pus şi noi un scaun la capul pacientelor. Am mai pus o scândură, am mai lipit cu scotch”, pe scurt s-au descurcat cum au putut ani de zile, mai ales că firma care asigura mentenanţa a menţionat că masa nu mai poate fi reparată. „Cârpeli” care ani şi ani de zile s-au făcut cu ajutorul unor ONG-uri, ale unor oameni de afaceri din Vâlcea şi chiar din buzunarele angajaţilor care au zugrăvit saloane, au achiziţionat electrocasnice de genul televizoarelor sau frigiderelor.

În ultimul deceniu, s-au refăcut doar rezervele care se închiriau în regim de hotel. Masa de naşteri cârpită după ce s-a rupt cu o gravidă pe ea, din cadrul Maternităţii Vâlcea; Foto Adevărul

Investiţiile publice de 100.000 de euro

Anul trecut chiar, în urma sesizărilor trimise autorităţilor de către mămici disperate de condiţiile găsite în Maternitatea din Râmnicu Vâlcea legate de nereguli constatate în activitatea de îngrijire a bolnavilor, la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea a fost trimisă o comisie de control. Nici până astăzi nu s-a comunicat rezultatul constatărilor comisiei.

În schimb, în acest an, au început să fie remediate o serie de probleme. În vară, autorităţile au reuşit să înceapă modernizarea prin lucrări de reparaţii, reabilitare şi întreţinere a sălilor de naştere şi cele de reanimare, investiţie pentru care s-au alocat puţin peste 100.000 de euro din bugetul propriu al judeţului. Apoi, din luna octombrie, se află în derulare un proiect care vizează investiţii în cabinetele şi sala de aşteptare de la Oncologie (aproximativ 10.000 de euro), ambulatoriu aflat la parterul clădirii.

Proiectul pe fonduri europene nu poate fi accesat fără consolidarea clădirii