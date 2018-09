FOTO Cranii, gravuri din Primul Război Mondial şi Regina Maria - subiecte de inspiraţie pentru pictorii convocaţi într-o tabără în aer liber

Artiştii au trebuit să se documenteze şi să se inspire şi din lucrările unui pictor şi gravor german, care a luptat pe frontul românesc, în Primul Război Mondial, pe Valea Oltului, alături de trupele germane. Întâmplările trăite pe meleagurile vâlcene l-au determinat să scrie o lucrare pe care a ilustrat-o cu diverse gravuri din această zonă, pe când avea 35 de ani.

„Câteva lucrări de aici sunt o transpunere a acelor evenimente. Le-am pus la dispoziţie o documentare pe care am făcut-o în arhive. În Primul Război Mondial a fost un artist german care a făcut o carte ilustrată cu câteva gravuri de pe Valea Oltului ”, a explicat directorul adjunct al Muzeului Judeţean de Istorie Vâlcea, Liliana Beu, alegerea făcută ca să fie model de inspiraţie. Muzeul este organizatorul taberei.

Întâmplarea face ca gravorul din care s-au inspirat pictorii să ilustreze şi prima ediţie a controversatei cărţi a lui Adolf Hitler „Mein Kampf” – „Lupta mea”.

Craniul unui soldat - momentul hamletian al taberei: „Am realizat dimensiunea Centenarului”

Directorul muzeului vâlcean, Claudiu Tulugea a lămurit motivul excursiilor de documentare şi al consemnării pe pânze a evenimentelor desfăşurate în urmă cu un secol pe plaiurile vâlcene: „Colegii noştri artişti au vizitat nordul judeţului, comunele Perişani şi Câineni şi, ca să atingem şi ceea ce a însemnat punctul culminant al bătăliilor de pe Valea Oltului, în lucrările realizate, au pictat câteva peisaje şi câteva lucruri care au fost descoperite de noi în urma cercetărilor efectuate, pe Muntele Poiana Spinului”.

La Perişani, unde se află şantierul arheologic menţionat de directorul Tulugea şi unde se efectuează săpături pentru dezgroparea osemintelor unor soldaţi surprinşi în timpul războiului de suflul unei explozii, artiştii plastici au avut ocazia să vadă un craniu. „Domnul director Tulugea, care efectua săpături acolo, a venit în mjlocul nostru cu un craniu şi a fost momentul hamletian al întregii tabere: dintr-o dată am realizat dimensiunea şi importanţa acestui Centenar, poate într-un mod cu totul inedit”, a mărturisit directorul adjunct Liliana Beu.

„Am avut ocazia să vedem şi un craniu de cum 100 de ani, care atât de tare m-a impresionat că nu m-am putut abţine să nu-l pictez, alături de un însemn al unui ofiţer din Primul Război Mondial. A fost ceva înfiorător, care efectiv ne-a emoţionat pe toţi”, a recunoscut artistul plastic Irina Ciobanu, unul din beneficiarii taberei.

Regina Maria - „îngerul soldaţilor” - s-a plimbat prin grădinile culelor din Măldăreşti

O altă sursă de inspiraţie a reprezentat-o Regina Maria, unul din marile simboluri ale Primului Război Mondial, supranumită şi „regina soldat”, care s-a plimbat prin grădinile Complexului Muzeal Măldăreşti din Vâlcea şi pe care a fost impresionată foarte tare de întreaga zonă: „Am pictat un peisaj legat de Cula lui Duca, dar şi de tematica Centenarului – portretul Reginei Maria, ţinând cont că a trecut pe aici, prin grădină şi am integrat-o şi în peisaj, ea fiind şi îngerul păzitor din Primul Război Mondial. A fost alături de soldaţi. Am lucrat şi o compoziţie cu soldaţii care erau pe front. Nu pot trece cu vederea că regina a fost printre soldaţi, i-a îmbărbătat, dar şi că regele şi regina le-au promis soldaţilor pământ, pentru că s-au jerfit pentru el”, a declarat şi artistul Mihai Coţovanu.

Proiect pe 7 ani pentru tezaurizarea patrimoniului cultural al „Olteniei de sub Munte”

În lucrările lor, artiştii au redat şi frumuseţea şi pitorescul meleagurilor vâlcene. Cum cea mai mare parte dintre pictori a fost pentru prima dată la Complexul Muzeal din Măldăreşti, aceştia au rămas impresionaţi de istoria acestor locuri, pe care au încercat să o readucă la viaţă prin culoare.

„În acest an s-a dorit o echipă nouă pentru a completa şi diversifica patrimoniul cultural şi artistic al muzeului judeţean”, a explicat pictorul Gheorghe Coman despre motivele care l-au determinat să adune la un loc echipa din acest an, la solicitarea Muzeului Vâlcean.

Criticul de artă Amalia Enache a recunoscut că este vorba despre o expoziţie inedită care se pretează la munca şi documentarea pe care artiştii au realizat-o în cadrul taberei: „Cei 10 artişti s-au aplecat în mod direct nu doar asupra istoriei locale, ci şi asupra Centenarului Marii Uniri. Frumuseţea locului, dar şi istoria se îmbină într-un mod fericit în lucrările domniilor lor”.

Tabăra de pictură de la Măldăreşti se organizează de cinci ani sub egida Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Proiectul a fost demarat în 2013 de către Muzeul Judeţean Vâlcea care şi-a propus ca pe parcursul a şapte ani să realizeze cu ajutorul artiştilor o imagine plastică a meleagurilor „Olteniei de sub Munte”, o formulă originală de a promova şi tezauriza prin opere de artă patrimonul cultural al zonei şi implicit al Depresiunii Horezu.

54.000 de lei pentru tabără şi o ediţie a revistei ştiinţifice Buridava

Banii pentru finanţarea taberei din acest an, în cuantum de 54.000 de lei an, au venit în acest an de la de la Ministerul Culturii. „Tot în cadrul acestui proiect, scris în urmă cu şase luni, am reuşit să finanţăm şi publicarea celei de-al 14 ediţii a revistei ştiinţifice Buridava, în care lucrările artiştilor îşi vor găsi locul, alături de articole de artă care vor veni să încununeze munca dumneavoastră şi a noastră”, a declarat directorul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, Claudiu Tulugea.

Anul acesta evenimentul s-a înscris în ciclul de manifestări dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Cei 10 artişti invitaţi din toate regiunile istorice la Complexul Muzeul Măldăreşti „şi-au propus să surprindă dintr-o perspectivă proprie frumuseţea peisajului local, dar şi unele locuri cu semnificaţie istorică din zona de nord a judeţului unde, în urmă cu un secol, s-a scris istoria acestei ţări”, a mai spus Tulugea.

Lucrările rezultate în acest experiment cultural vor fi expuse, vor intra în colecţiile Muzeului de Artă şi vor fi obiectul unui pliant şi album aniversar. Până acum colecţia Muzeului Judeţean s-a îmbogăţit cu peste 100 de creaţii.