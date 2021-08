Cine era Mihai, tânărul care a murit în Munţii Făgăraş. I-a determinat pe străini să promoveze România în lume

Implicat în nenumărate acţiuni de voluntariat alături de tineri străini, veniţi în România prin diverse programe Erasmus, Mihai Rogojinaru, din Râmnicu Vâlcea, urma să împlinească 32 de ani în ziua de 20 august.

Era mai tot timpul pe cărări de munte, indiferent de anotimp, pagina sa de socializare fiind întotdeauna plină cu impresii legate de ceea ce experimenta în aventurile sale. Când îl apuca dorul de ducă, pleca şi singur, mai ales prin munţii Vâlcii, pe care-i cunoştea cum alţii nu se pot lăuda. Obişnuia să se abată de la trasee şi deşi a mai avut probleme - mici accidente, mai degrabă datorită firii sale visătoare, acestea nu au reuşit să-i diminueze entuziasmul.

„Nu cunoştea frica”, l-a descris şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, cu care a colaborat în trecut şi care ne-a mărturisit că l-a avut „de client” în urmă cu un an când s-a rătăcit cu alţi amici într-o zonă extrem de periculoasă din Canionul Vulturesei, din Munţii Căpăţânii, în zona Brezoi.

Mihai Rogojinaru, în 2020, în Parcul Naţional Buila - Vânturariţa, din judeţul Vâlcea, Foto Arhiva personală

Miercuri seara, 11 august, a încercat să coboare de pe unul dintre cele mai înalte culmi din Făgăraş - Vârful Lespezi (2.522 m), deşi nu era alpinist profesionist, împreună cu un amic, tot din Vâlcea. Era aproape de miezul nopţii, când a căzut în gol, de la aproximativ 80 de metri înălţime.

Un turist care se afla cu cortul la baza muntelui a văzut luminile lanternelor pe stâncă, apoi a auzit un strigăt şi a văzut o lumină care cade. El a fost cel care l-a găsit ulterior la baza stâncilor pe Mihai Rogojinaru şi a alertat autorităţile.

Misiunea salvamontiştilor din Argeş şi Sibiu a fost extrem de dificilă şi a durat 18 ore. Întâi a fost scos din zonă supravieţuitorul, apoi a fost recuperat corpul neînsufleţit.

„După 30 de ani deja reflexele se diminuează mult, chiar şi la alpiniştii profesionişti. Din păcate, nu cunoştea frica, dar în astfel de cazuri chiar e necesară. Plus că pe timp de noapte, pe munte nu e de glumit”, ne explică Lera de la Salvamont Vâlcea.

Una dintre ultimele acţiuni la care a participat, alături de echipa pe care o coordona de voluntari străini - mare parte din ţări ale Orientului - a fost de a sprijini activitatea de pe şantierul sitului arheologic Buridava de la Ocnele Mari, la ediţia din acest an. A scormonit pământul în căutarea de artefacte dacice alături de tineri din Iordania, Maroc, Turcia, Tunisia, Armenia, Ucraina şi Spania. I-a dus pe voluntari inclusiv în Salina de la Ocnele Mari la o expoziţie dedicată victimelor comunismului, pentru a înţelege mai bine istoria românilor şi pe locuitorii acestei ţări.

Luptător activ pentru mediu, implica în permanenţă voluntarii străini în acţiuni de ecologizare. În urmă cu aproximativ o săptămână, tinerii din cadrul proiectului Solidarity for Nature – au făcut curăţenie într-o zonă împădurită de la marginea oraşului Râmnicu Vâlcea - livada de meri a Dealului Petrişor. „La această activitate, am dat şansa membrilor comunităţii râmnicene să nu se alăture, însă fără rezultat. Ştiu că nu e plăcut să aduni gunoaiele altora, mai ales c-am găsit din nou o sumă de lucruri – de la doze de bere până la prezervative –, dar gândiţi-vă ce frumos e să poţi sta liniştit pe iarba curată în acea zonă din apropierea stâlpului în care Râmnicu' se vede aşa de fain”, avea să povestească ulterior pe Facebook.

Cea mai mare parte din timpul liber, Mihai o petrecea însă pe munte. Înainte de Făgăraş a trecut prin Munţii Cozia, de unde a postat zilele trecute, fericit, ultima descoperire: obârşia unui izvor, sub rădăcinile unui copac.

Casa lui era muntele, iar familie i-au fost sutele de voluntari cu care a colaborat, dar şi toţi cei alături de care a explorat culmile muntoase, acolo unde se simţea liber, împăcat şi fericit!

Într-o postare recentă se descria pe sine folosindu-se de cuvintele altora: „To me havean on the earth is exploring a trail”, în traducere: „Pentru mine raiul pe pământ reprezintă explorarea potecilor de munte”.

„A dispărut pe munte, un loc pe care l-a iubit cu ardoare, cu patimă. Nu era un turist, nu era un colecţionar de victorii montane.Nu mergea „în decorul” crestelor agreste pentru a avea ce povesti. Era un împătimit al muntelui, trăia în aerul lui rarefiat cu simplitatea şi firescul pe care le au doar cei ce pot comunica, stabili relaţii cu spiritul culmilor sălbatice”, l-a descris un prieten într-unul din sutele de mesaje de adio postate pe pagina sa de socializare.