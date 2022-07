Ţara Loviştei, zona superbă scoasă din anonimat. Varianta de ocolire a Văii Oltului va fi asfaltată graţie autostrăzii VIDEO

„Mai am de asfaltat 2 km, din Drumul Loviştei până la Mănăstirea Boia. La fiecare hram vin vizitatori din toate colţurile ţării, am reuşit să-l pietruim doar. Arată destul de bine, dar altceva este când mergi pe asfalt. Am slabe speranţe că o să fie asfaltat de Consiliul Judeţean Vâlcea. Cred că se putea face o înţelegere, ţinând cont de noua investiţie. Deocamdată, nu am purtat discuţii şi nu pot spune mai multe, dar am trimis o adresă în legătură cu această porţiune de drum, chiar la solicitarea CJ. Mai am un proiect prin PNRR, de 7,5 km, care a fost declarat eligibil, dar nu am primit finanţare. Cu acestea aş avea întreaga comună asfaltată”.

„Lucrările efective nu vor începe mai devreme de anul viitor”

În ceea ce priveşte „Drumul Loviştei” sau „Calea Mare a Ţării Loviştei” cum numesc localnicii legătura dintre Ardeal şi Valahia, care în judeţul Vâlcea trece prin patru comune: Câineni, Boişoara, Titeşti şi Perişani, autorităţile judeţene au realizat deja DALI-ul - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie. Pe baza evaluărilor s-a ajuns la suma de 120 de milioane de lei. Consiliul Judeţean a alocat deja peste 1,1 milioane de lei, bani din bugetul judeţean, pentru întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii de fonduri.

„Mai devreme de anul viitor nu vor începe lucrările efective. După DALI, va urma scoaterea proiectului tehnic la licitaţie. Apoi vor urma lucrările. Nu am decis dacă vom scoate proiectul tehnic şi lucrările la un loc sau separat. Totul depinde de când intră proiectul la finanţare, pentru că încă nu e făcut”, a declarat administratorul public al judeţului Vâlcea, Adrian Mihăilă, pentru „Adevărul”, într-un interviu realizat în urmă cu două luni.