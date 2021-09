„Nu sunt de acord cu «România educată» în container”. Revolta unui primar şi sute de părinţi faţă de condiţiile de la o şcoală

Parlamentul a modificat Legea educaţiei în august 2020, specificând că grupele de la grădiniţă şi clasele de elevi pot depăşi limita maximă stabilită de lege privind efectivele „cu cel mult 3 preşcolari/elevi”.

Drept consecinţă, anul şcolar 2021-2022 este primul în care grupele mici de grădiniţă vor avea maximum 23 de copii, clasele pregătitoare vor fi compuse din maximum 25 de elevi şi clasele de-a V-a din cel mult 29 de elevi. Anul acesta este primul în care legea modificată se aplică, schimbarea producându-se doar la clasele de început de ciclu.

Înscrierile pentru clasele pregătitoare au fost finalizate la începutul acestui an, însă destule şcoli au ales să facă înscrierile fără o limitare iniţială, deşi toate unităţile de învăţământ erau la curent cu faptul că numărul elevilor dintr-o clasă va fi limitat din această toamnă.

Drept urmare, numărul claselor a crescut, iar cum sălile de clasă existente sunt insuficiente, două şcoli din Piteşti – „Mihai Eminescu” şi „Mircea cel Bătrân”- au cerut în urmă cu doar o lună Primăriei achiziţionarea a trei containere unde să înveţe cei mici. Preţul unui container este de 30.000 de euro.

Iar acest fapt a stârnit destule controverse, destui părinţi reclamând că acele containere nu reprezintă spaţii adecvate desfăşurării actului educaţional. Primarul Piteştiului şi reprezentantul Ministerului Educaţiei spun că directorii de şcoli ştiau de multe luni că se vor schimba efectivele de elevi şi că ar fi trebuit să ia măsuri din timp privind spaţiile.

„Cum să înveţe copiii noştri într-un container? E aberant. E ca şi cum i-ai ţine într-o cutie. S-a ajuns aici şi pentru că unele şcoli au permis de mulţi ani să crească efectivele de elevi, însă nu s-au ocupat deloc să facă şi noi clădiri cu săli de clasă. Mi se pare anormal că Ministerul Educaţiei permite să se facă şcoală în containere”, a declarat pentru „Adevărul” Mihaela B., mama unui elev din clasa pregătitoare.

„Containerele astea sunt bune doar pe şantier, nu să înveţe copiii”



Şi Cristian Gentea, primarul Piteştiului, este revoltat de faptul că unii elevi va trebui să înveţe în containere.



„Eu nu sunt de acord cu România educată în containere. Am cerut în Consiliul Local Piteşti, de faţă cu doamna inspector şcolar general, să se facă o analiză. Şi asta deoarece sunt multe şcoli în Piteşti unde se lucrează într-un schimb şi nici acel schimb nu e complet. Măcar să se facă o relocare. În Consiliul Local Piteşti s-a votat să se aducă acele containere, m-au forţat cumva. Şi a trebuit să luăm bani de la alte investiţii preconizate pentru acele containere. N-am avut ce să fac… Directorul de la Şcoala „Mihai Eminescu” vrea două containere, iar cel de la Şcoala „Mircea cel Bătrân” un container şi mai are deja unul de anul trecut. Solicitările pentru containere au venit de abia în luna august, iar eu cred că acei directori de şcoli ştiau de la începutul anului că vor avea altă cifră de şcolarizare. Nu s-a făcut o analiză privind efectivele de elevi pentru anul şcolar 2021-2022, nu este normal”, precizează primarul Cristian Gentea.

Cristian Gentea, primarul Piteştiului FOTO: arhiva personală

Primarul Piteştiului a mai precizat pentru „Adevărul”: Sunt mulţi părinţi care sunt deranjaţi şi nu vor să îşi lase copiii să înveţe în containere. Containerele astea sunt bune doar pe şantier, nu să înveţe copiii. Cum să laşi elevii să înveţe în container? Va veni şi frigul, nu este deloc OK. Voi face o şedinţă cu directorii de şcoli în următoarea perioadă. În această primăvară am mai făcut o şedinţă cu directorii de şcoli din Piteşti, însă unul nu a vorbit despre faptul că ar putea avea probleme cu lipsa sălilor de clasă din cauza efectivelor crescute de elevi. Nu a zis nimeni absolut nimic”.

Iată cum motivează Marian Haiducu, directorul Şcolii Mihai Eminescu din Piteşti, decizia de a solicita două containere pentru elevi: „Cererea pentru containere am făcut-o în prima parte a lunii august. Noi am făcut graficul privind numărul de elevi pentru cinci clase pregătitoare din primăvara acestui an. Noi tot am sperat, ca şi în alţi ani în care cifra maximă de elevi nu a fost respectată, să ne lase să facem clasele cu un număr mai mare de elevi, să nu extindem numărul de clase, pentru că este o problemă şi cu cadrele didactice, şi cu salarizarea. Este o problemă la nivel naţional legat de reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, multă lume este supărată. Pe de altă parte, nu este o decizie rea reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, mai ales în actualul context epidemiologic. Avem o mare problemă cu spaţiile, şcoala a ajuns de la 1.200 de copii la 1.500 în câţiva ani”.

Legat de cele două clase pregătitoare, acestea învaţă, până când vor fi aduse containerele, într-un alt corp de clădire.

Sorin Ion, secretar de stat Ministerul Educaţiei: „Acele containere nu sunt soluţii aşa tragice”



Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei FOTO: pagina personală Facebook





„Adevărul” a solicitat un punct de vedere şi de la Ministerul Educaţiei legat de containerele în care vor învăţa unii elevi.



„ Spaţiile pentru elevi trebuie asigurate de către autorităţile locale. Iar şcolile sunt în proprietatea Primăriei. Nu poate ministerul să construiască o sală de clasă sau să aducă un container. Iar acele containere nu sunt soluţii aşa tragice cum le vede lumea care nu le cunoaşte. Eu am văzut Şcoala Americană din Bucureşti, ce funcţiona în containere doar dacă o vedeai de afară. Erau frumos modulate. Iar directorii de şcoli din toată ţara ştiau din toamna trecută că se va limita numărul de elevi şi ştiau de la începutul acestui an ce efective vor avea, ar fi trebuit să ia măsuri, să vorbească cu autorităţile locale din timp pentru a găsi soluţii privind spaţiile”, a declarat pentru „Adevărul” Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

