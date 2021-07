Mărturia tulburătoare a unui bărbat muşcat de cap de un urs: „Mi-au dat zero şanse de supravieţuire”

Bărbatul a decis să îşi spună povestea pentru site-ul epitesti.ro şi cu speranţa că autorităţile vor lua măsurile ce se impun pentru a preveni alte incidente similare.

Evenimentul s-a produs pe 11 noiembrie 2018. Adrian Sima era la o partidă de vânătoare de mistreţi în localitatea Mălureni, aproape de Piteşti. Partida s-a desfăşurat normal, până când, spre final, aşteptând gonacii, lui Adrian Sima i-a apărut în faţă un urs foarte mare. Niciun urs nu se comportă la fel.

„Ursul a trecut de mine, undeva în lateral dreapta aveam un drum forestier, a ieşit la drumul respectiv şi nu trebuia decât să traverseze râul să plece. În drum, s-a întors efectiv spre mine, m-a fixat şi a luat-o glonţ spre mine. Câteva secunde. Nu ai timp să reacţionezi, să gândeşti. Am urlat cât am putut de tare la el, dar a continuat să alerge spre mine. Aveam o puşcă, am tras un foc în pământ, la 10 metri în faţă, să încerc să-l sperii. Când am văzut că tot continuă să alerge, m-am blocat efectiv şi m-am întors cu spatele pe după un pom. A venit şi m-a luat de picior”, spune Adrian Sima.

În momentul în care ursul l-a luat de picior, Adrian Sima s-a ales cu cinci găuri în pulpa dreaptă, şi în acele clipe teribile au început gândurile negre. După ce ursul i-a dat drumul la picior, a avut noroc că a căzut între doi arbori, extrem de apropiaţi de corpul său: „Mi-a dat drumul la picior şi a încercat să mă ia de cap, era în spatele meu. Instinctiv am ridicat mâna să mă apăr şi atunci m-a muşcat de mâna stângă, aici unde am şi o tijă metalică de 15 centimetri. Osul de la mâna stângă a fost rupt exact cum rupe un copil o grisină, atât de uşor. Are o forţă incredibilă. Sincer să vă spun, mă aşteptam să mor. În momentul în care m-a apucat de cap, atunci am zis că este sfârşitul. M-a muşcat de cap, am avut un colţ la 2 milimetri de carotidă şi încă unul la 4 milimetri de unde se îmbină coloana vertebrală cu cutia craniană Băiatul care era cu mine, a aruncat cu pietre către urs, către noi, şi ursul mi-a dat drumul, într-un final”, mai povesteşte Adrian.

„Protejăm urşii. Dar pe om cum îl protejăm?”

Bărbatul a fost transportat cu ambulanţa la Curtea de Argeş, iar de acolo la Spitalul Judeţean Argeş din Piteşti, „unde mi-au dat zero şanse de supravieţuire. Pe 12 noiembrie 2018 am fost transferat la Spitalul Floreasca, unde, dacă nu exista un profesor Lascăr cu echipa dânsului de medici, nu mai apucam să vă spun povestea aceasta, nu mai apucam să îmi ţin copiii în braţe. Statul nu oferă despăgubiri în aceste situaţii, din punctul meu de vedere nu te ajută cu nimic. Copiii noştri nu se pot juca liniştiţi pe uliţele satului. Trebuie redus numărul de exemplare de urşi. Singurii care puteau ţine populaţia de urşi sub control, erau vânătorii. Protejăm, protejăm, protejăm... Dar pe om cum îl protejăm? Cum protejăm copiii, cum protejăm bătrânii?”, se întreabă Adrian Sima.

După acel grav incident, colegii de vânătoare ai lui Adrian Sima au făcut adresă către Ministerul Mediului pentru eliberarea unei autorizaţii pentru împuşcarea unui exemplar de urs şi a doi lupi. Numai că oficialităţile le-au dat aprobare doar pentru împuşcarea celor doi lupi.

„Şi dacă muream, nici atunci nu se dădea hârtie. Nu sunt de acord acordarea de autorizaţii pentru a împuşca un urs de dragul de a-l împuşca […]. Însă copiii noştri nu pot să se joace liniştiţi pe uliţele satelor, nu mai poţi să campezi peste noapte pe munte. Trebuie clar redus numărul urşilor”, adaugă Adrian Sima.

