FC Argeş a transferat un jucător care a făcut senzaţie la juniorii lui Internazionale Milano

Ahmed Said a jucat în Italia, Portugalia şi Croaţia FOTO: FC Argeş

Născut în Ghana, Said Ahmed (28 de ani) are cetăţenie italiană. Sezonul trecut, acesta a jucat la echipa Rio Ave din Liga a 2-a din Portugalia. Ahmed Said ar putea debuta pentru FC Argeş chiar vineri 30 iulie, în meciul pe care echipa din Piteşti îl va juca cu Gaz Metan Mediaş.

Said Ahmed s-a mutat în Italia de mic şi a evoluat nu mai puţin de şapte ani la echipele de copii şi juniori de la Internazionale Milano. În sezonul 2009-2010, Said Ahmed a făcut senzaţie la juniorii de la Inter Milano, marcând 14 goluri şi terminând pe locul secund în clasamentul golgheterilor.

Said Ahmed a debutat la seniori în Serie A în 2012 pentru Genoa, echipă pentru care a jucat cinci partide şi a marcat un gol.

Timp de doi ani, Said Ahmed a jucat în Serie C pentru Mantova şi Monza, iar ulterior a ajuns în Portugalia, unde a evoluat la Olhanense şi Rio Ave. Fotbalistul cu origini ghaneze a jucat trei sezoane foarte bune în Croaţia, la Hajduk Split, evoluând în 67 de partide şi marcând 21 de goluri.

A marcat de două ori în cupele europene împotriva echipelor din România

Said a debutat la Hajduk pe 14 iulie 2016, chiar împotriva unei echipe din România. El a jucat la Iaşi împotriva Politehnicii Iaşi în meciul terminat 2-2 în prima manşă din turul II al calificărilor pentru Europa League. Said a intrat în minutul 68 al meciului şi a marcat golul de 2-2 în minutul 90+4.

Pe 16 august 2018, Ahmed Said a marcat din nou în cupele europene împotriva unei echipe româneşti. În manşa secundă din turul al III-lea al calificărilor pentru Europa League, Ahmed Said a marcat în minutul 82 golul prin care Hajduk egala pe FCSB. Numai că în minutul 90 Gnohere a marcat golul de 2-1 pentru FCSB, care s-a calificat mai departe.

În total, Ahmed Said a jucat până acum în 178 de partide în carieră, înscriind 38 de goluri.

Vă mai recomandăm şi:

Legendarul Dobrin, lăudat de cea mai mare publicaţie online de fotbal din lume: „Un genial vizionar al jocului”

Portarul care a jucat şi cu Dobrin, şi cu Hagi. Pe care îl consideră mai bun