Disperare în carantină, în Argeş: „Ne-au ţinut şapte zile în cameră cu un bolnav Covid-19, iar acum refuză să ne testeze“

Mircea Chiriac (51 de ani) este unul dinte ei. Omul povesteşte, pas cu pas, pentru "Adevărul" cum a ajuns în situaţia de a cere cu disperare efectuarea unui test COVID-19.



„Anunţau continuu <<păstraţi distanţa de doi metri>>, iar noi n-aveam cum să stăm la mai mult de un metru unul de altul”

Omul a plecat din Londra spre România în seara zilei de 5 aprile 2020 cu Zborul W-263004, a aterizat pe aeroportul Otopeni la ora 22.30.



„Vă daţi seama că nu aş fi venit în ţară, dar nu mai puteam rămâne acolo, pentru că nu mai aveam de lucru. Mi-am găsit un zbor pe ultima sută de metri. Ştiam că urma să intru în carantină şi mă aşteptam la această procedură, însă nu mi-am imaginat că va fi atâta dezorganizare. Avionul a fost full. Ne-au dat să completăm o declaraţie în avion după care am coborât în grupuri de câte 50, am trecut pe la Poliţia de Frontieră şi am ajuns, în cele din urmă, într-o sală de aşteptare, unde eram toţi cei din avion, 250 de persoane, inclusiv păinţi cu copii mici, aflate acolo de la ora 12.00. În aeroport anunţau continuu <<păstraţi distanţa de doi metri>>, iar noi, în sala de aşteptare, n-aveam cum să stăm la mai mult de un metru unul de altul”, povesteşte, pentru „Adevărul”, Mircea Chiriac.

După două ore de aşteptare în aeroport a plecat, într-un grup de 41 de persoane, cu un autocar, sub escortă spre autostrada Bucureşti-Piteşti. Omul povesteşte că a urmat un drum de aproape 5 ore cu mai multe opriri.



„La un moment dat, la ieşirea din Giurgiu, autocarul a fost oprit pentru că se punea problema să mai aşteptăm şi alte maşini, astfel încât să circulăm în convoi. Toată lumea era indignată, vă daţi seama, stăteam deja de câteva ore, nu ne puteam face nici măcar nevoile. Am coborât toţi din autocar şi i-am convins să putem pleca, tot escortaţi, desigur. După ce am intrat în Argeş, de la Metro ne-a preluat o maşină de Poliţie cu Girofar şi ne-a însoţit până la o cabană din comuna Budeasa – centru de carantină”, mai spune bărbatul.

Omul povesteşte că, împrenă cu el, din autocar au mai coborât alţi trei bărbaţi, toţi argeşeni, autocarul urmându-şi traseul spre judeţele de destinaţie ale celorlalţi pasageri. După o nouă legitimare şi preluarea datelor de contact, au fost băgaţi în carantină.

„Ne-au băgat pe toţi într-o singură cameră din această pensiune, deşi în respectiva încăpere nu erau decât trei paturi. Ne-au pus să improvizăm ceva dintr-un dulap pe care ulterior a fost pusă şi o saltea Relaxa. Din data de 6 aprilie am stat aşa toţi patru, la un loc”, mai spune Mircea Chiriac.

Foto: patul improvizat dintr-un dulap.



În seara zilei de 11 aprilie, unul dintre colegii săi de cameră a început să se simtă rău. Omul a făcut febră, iar pe 12 aprilie, de Florii, a fost luat cu Ambulanţa şi dus iniţial la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, de unde ulterior, a fost transferat la Spitalul din Mioveni (acolo unde sunt trataţi pacienţii COVID-19 şi unde i s-au recoltat probe).

„Ce mi s-a părut ciudat e că în momentul în care au venit după tânărul acesta, n-a urcat nimeni să-l ia. Ne-au cerut, în schmb, ca unul dintre noi să coboare cu el până la ambulanţă. Am coborât eu. Nu l-au băgat în izoletă, i-au dat doar o mască şi l-au urcat în ambulanţă”, mai povesteşte Mircea Chiriac.





"Ni s-a spus clar că nu vom fi testaţi decât dacă vom avea simptome"



Astăzi, 15 aprilie, tânărul a primit rezultatul testului pentru probele prelevate şi a aflat că este pozitiv, după care şi-a anunţat foştii colegi de cameră că are COVID-19. Cei trei bărbaţi, încă în carantină, au sunat la DSP.

Tot astăzi, dar abia după ce am sunat noi la DSP Argeş, ne-au confirmat şi ei că într-adevăr, tânărul care a stat cu noi e pozitiv. În mod firesc, am cerut şi noi să fim testaţi. Ni s-a spus clar că nu vom fi testaţi decât dacă vom avea simptome. Ne-au ţinut şapte zile în cameră cu un bolnav Covid-19, iar acum nu vor să ne testeze”, mai spune Mircea Chiriac.

În mod normal, perioada de carantină a celor trei bărbaţi urma să se încheie pe 20 aprilie, luni. Îmbolnăvirea colegului lor de cameră schimbă însă stuaţia.

„Cei de la DSP ne-au anunţat că pot pleca din carantină pe 20 aprilie doar aceia dintre noi care au condiţii de a sta în izolare la domiciliu, într-o încăpere cu baie proprie", mai spune Mircea Chiriac.

Ce spune conducerea DSP Argeş

"Dacă dânşii au fost cazaţi mai mulţi în cameră e pentru că au călătorit cu acelaşi mijloc de transport de la intrarea în ţară - Otopeni - până în Argeş. Dânşii rămân în carantină cele 14 zile. Dacă sunt simptomatici, le recoltăm probe, dacă sunt asimptomtici, merg acasă şi se izolează încă 14 zile de la data când s-a pozitivat colegul lor. Testele se fac doar dacă sunt simptomatici. Aşa este metodologia astăzi. Poate mâine va fi alta", a declarat, pentru "Adevărul", Sorina Honţaru, directorul DSP Argeş.