Bicicleta care produce energie electrică, proiectul inovator al unor elevi din Mioveni

Andrei Şerban, Rareş Zamfira şi Andrei Florescu, elevi la Şcoala „George Topîrceanu“ din Mioveni, au reuşit să realizeze o bicicletă care produce energie electrică. Costul implementării proiectului este unul redus, de maximum 700 de lei. În proiectul lor, cei trei au avut-o mentor pe Maria Ivanciu, o tânără absolventă a Universităţii Cambridge, care acum lucrează pentru Rolls Royce.

Proiectul tinerilor a ajuns în finala competiţiei naţionale „Viitorul pe placul tău“, coordonată de Cristi Ignat, absolvent al University College London. Concursul face parte din Romanian Science Festival, primul festival naţional de ştiinţe din România, iniţiat în urmă cu trei ani de Eliza Casapopol, o eminentă absolventă de Oxford, originară chiar din oraşul Mioveni.

Un proiect născut din pasiuni comune

Provocarea lansată de „Viitorul pe placul tău“ s-a adresat elevilor din clasele VII-XII şi, după o competiţie acerbă, au fost selectate nouă echipe finaliste, cu cele mai interesante idei. În ultima etapă, finaliştilor le-a fost repartizat câte un mentor din comunitatea Romanian Science Festival. Cei trei elevi din Mioveni au lucrat şase săptămâni la proiectul bicicletei ce produce energie electrică.



La început, după două zile de analize şi cercetări, au rea-lizat că pasiunile şi experienţele lor se reunesc într-un produs ce ar putea rezolva aceste două probleme: bicicleta ce produce curent electric dacă pedalezi. Practic, un home-trainer inteligent, ce poate genera energie electrică în situaţii în care aceasta nu este disponibilă.

Odată ce s-au hotărât să aleagă acest proiect, elevii din Mioveni au început să cerceteze diferite variante de design şi să folosească un pachet de CAD pentru a arăta cum funcţionează. Pentru a dovedi că sistemul funcţionează, cei trei elevi au creat animaţii, ulterior implementate într-un video explicativ.

Scopul a fost de a-şi realiza proiectul, nu de a câştiga concursul



„Sunt pasionat de matematică, fizică, informatică, dar şi de plimbatul pe bicicletă. Am şi o pagină de Instagram cu matematică, numită Radical2Square. Eu am ajutat echipa în cadrul proiectului pe partea de descrieri, dar am dat şi sugestii pentru macheta 3D şi videoclip. Din acest proiect am învăţat cât de importante sunt comunicarea şi lucrul în echipă“, spune Andrei Şerban, elev în clasa a VIII-a.



Andrei Şerban, unul dintre componenţii echipei FOTO: arhiva personală

Rareş Zamfira, elev tot în clasa a VIII-a, spune: „O abilitate pe care am învăţat-o datorită acestui concurs a fost să folosesc Blender, un program open-source de randare şi modelare 3D. Eu m-am ocupat de modelul 3D, editare video şi scrierea textului pentru voice-over“.

Rareş Zamfira s-a ocupat de modelul 3D FOTO: arhiva personală

Al treilea elev din echipa de la Şcoala „George Topîrceanu“ din Mioveni este Andrei Florescu, care e tot în clasa a VIII-a: „Acest proiect mi-a îmbunătăţit abilităţile de cooperare, cât şi pe cele de marketing. Am învăţat să-mi împart corect timpul şi sarcinile. Am învăţat să mă mulez rapid în funcţie de sarcină, în special când a fost nevoie de editarea ultimei parţi din video.

Încă de la începutul concursului, targetul echipei ElectricGen nu a fost câştigarea concursului, ci construirea a ceea ce ne propunem. De aceea, în viitorul apropiat ne dorim construirea unui home-trainer. Nu o să ne dăm bătuţi şi sperăm să reuşim!“.

„Am lucrat cu trei minţi pline de dedicare“

Cei trei elevi au aflat de competiţia naţională de la Adriana Hoaghea, profesoară de limba română la şcoala din Mioveni, şi s-au hotărât rapid să se înscrie în competiţie. „Sunt profesoară de limba română, dar nu am bariere între profilul umanist pe care îl reprezint şi cel real, tehnologic. Ancora care a legat şcoala noastră de această competiţie este Eliza Casapopol, fostă elevă şi olimpică a şcolii.

Ştiu că abilităţile de comunicare, gândirea critică şi creativitatea se pot şlefui prin implicarea în proiecte diverse, că transdisciplinaritatea este o necesitate a învaţării pentru generaţia actuală, de aceea am simţit că aceşti copii vor avea şi modele de tineri de succes, dar vor avea şi un schimb de idei foarte valoros cu mentorii şi cu celelalte echipe.

N-a fost nevoie să intervin pe parcursul realizării proiectului, copiii fiind într-o simbioză productivă cu mentorul lor, ceea ce a condus la creşterea gradului de încredere în forţele lor şi la respectarea paşilor proiectului“, spune Adriana Hoaghea.

Andrei Florescu, al treilea component al echipei, este elev în clasa a VIII-a FOTO: arhiva personală

Maria Ivanciu, absolventă a Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii Cambridge şi mentorul celor trei elevi, a fost entuziasmată de implicarea lor în acest proiect original: „Programul de mentorat de şase săptămâni din cadrul Romanian Science Festival a fost ca o gură de aer curat necesară într-un an guvernat de adaptabilitate la incertitudine. Am lucrat cu trei minţi pline de dedicare, energie şi cunoştinţe, care mi-au demonstrat o gândire nonconformistă şi deschidere către a încerca ceva nou“.

Cum funcţionează bicicleta



Proiectul, intitulat ElectricGen, constă într-un home-trainer ce se poate conecta la telefon pentru a-i încărca bateria. Utilizatorul îşi poate pune bicicleta pe cadrul static special, făcut din trei cilindri. Menţinându-şi echilibrul, utilizatorul pedalează şi roteşte cei trei cilindri. Legătura dintre cilindri şi cadrul din metal este făcută prin intermediul a şase rulmenţi.

Rola din mijloc şi cea din faţă sunt legate între ele de o curea, pentru a ajuta la viraje. Pe rola din spate este prins un alternator, pentru a produce energie electrică. După cum spun cei trei elevi, rolele sunt făcute din lemn, lemnul fiind materialul perfect deoarece nu poluează şi este destul de rezistent.

Grosimea anvelopelor bicicletei poate fi de la biciclete aero, cu roţi subţiri, până la mountain bike-uri sau fat bike-uri, cu cauciucuri foarte groase. Alternatorul este un motor stepper, care are un rating KV (velocitatea constantă a motorului) foarte mic, pentru a produce o tensiune electrică utilă la viteze medii. Costul implementării home-trainer-ului ElectricGen este unul redus, de până în 700 de lei. Elevii din Mioveni speră să implementeze proiectul în perioada următoare.



