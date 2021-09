Gemenii campioni crescuţi de legendarul Ivan Patzaichin. În fiecare an îi suna de ziua lor. „Nu a vrut să ştim că e bolnav“

Au trecut câteva zile de când lumea sportului românesc este în doliu, vestea morţii lui Ivan Patzaichin, legendarul sportiv şi antrenor venind pe neaşteptate. De atunci au apărut numeroase relatări despre tulceanul născut în 1949 la Mila 23.





Acestora li se alătură Loredan Popa, multiplu campion mondial, european şi naţional la caiac-canoe, angajat al Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Neamţ.

A avut privilegiul să fie elevul lui Ivan Patzaichin la Dinamo Bucureşti, lotul naţional şi cel olimpic, la fel ca şi fratele lui geamăn, Ciprian, şi el poliţist, dar la Inspectoratul Braşov.





L-a cunoscut pe cel care era un nume greu în sporturile nautice din România în urmă cu 24 de ani, când a fost transferat la clubul din capitala ţării, pentru că şi el şi fratele aveau rezultate notabile şi promiteau pe viitor.

„L-am cunoscut pe domnul Ivan Patzaichin în anul 1997, când am fost transferaţi de la Clubul Sportiv Constructorul Hunedoara la Dinamo Bucureşti. Am fost antrenaţi de el. În lotul olimpic al României am fost selectionaţi timp de 10 ani, până în 2009, când primul care s a lasat de sport am fost eu, in luna mai. La scurt timp, după Campionatul Mondial, s-au mai lăsat fratele meu şi alţii. Acela a fost anul când şi domnul Patzaichin a predat ştacheta unui antrenor mai tânăr, ieşind din lumea sportului de performanţă“, rememorează Loredan Popa.

Accentuează că i-a fost ca un tată, lui şi celorlalţi sportivi pe care i-a îndrumat, astfel că a plecat la

Bucureşti după aflarea veştii că maestrul nu mai este. „Vreau să-mi iau rămas bun de la el, să fiu alături de Marea lui Familie. Era ca un tată pentru noi, toţi sportivii. Mai rar ne lăuda, încerca mereu să scoata din noi tot ce era mai bun. Chiar şi când aveam aurul la gât, spunea că puteam scoate timpi mai buni“, spune Loredan.





Telefonul care n-a mai venit

Poliţistul îşi mai aminteşte că în ultimiii ani din viaţa de antrenor a lui Ivan Patzaichin au fost multe schimbări şi că în fiecare an, de ziua lui şi a fratelui, Ciprian, îi suna să îi felicite şi să-şi amintească de

vremurile trecute, de reuşite şi împliniri. În acest an, pe 15 iulie, telefonul de la fostul tehnician nu a mai venit. Avea să afle că în acea zi legendarului canotor îi fusese foarte rău.

„M-am întâlnit cu soţia lui şi mi a spus că de ziua mea şi a lui Cip, pe 15 iulie, îi era foarte rău. Îi spunea că îi pare atât de rău că nu ne poate suna să ne spună «La mulţi ani!», pentru că nu voia să

ştim asta. Ne suna în fiecare an. Oricât de greu i-a fost, niciodată nu a vrut să arate asta. Era foarte mândru. Iniţial părea un om distant, asta datorită faptului că era foarte modest, dar în esenţă era foarte afectuos, cald, iubitor de oameni. Un exemplu pentru mine“, a detaliat Loredan Popa.

Loredan şi Ciprian Popa sunt poliţişti la Piatra Neamţ, respectiv Braşov FOTO Loredan Popa

Anul trecut, acesta, inspirat de ceea ce făcea Ivan Parzaichin pe Dunăre şi în Deltă - proiectul

Rowmania şi ajutat de el, a pus la cale o expediţie inedită, cu scopul de a promova ieşirea în natură prin activităţi pe apă. Astfel, 23 de persoane plecau într-o aventură ce presupunea străbatereacu 10 canoe a unui traseu de 460 de kilometri, pe lacul de acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz, pe Bistriţă, Siret şi Dunăre, punct final fiind Sulina.

„Am asistat la plecarea Wild Canoing Tour, o caravană de vâslit pe lacul Bicaz, pe Bistriţa, Siret şi apoi pe Dunăre, până la Sulina. Totul în opt zile! E un proiect pornit de Loredan Popa, campion mondial şi european, pe care am avut bucuria să-l antrenez. S-a inspirat din vechiul traseu al plutaşilor de pe Bistriţă, care transportau lemn pâcă la Galaţi şi Brăila. Am să-i aştept la sosire, la Sulina, pentru a-i felicita“, declara, pe 14 august 2020, Ivan Patzaichin, care se afla în comuna Ceahlău, judeţul Neamţ.

Cel mai tânăr membru al expediţiei avea 13 ani, iar cel mai vârstnic, 71. Din grup au mai făcut parte poliţişti de la inspectoratele din Neamţ şi Braşov, un procuror, un medic, studenţi şi oameni de afaceri, toţi având o pasiune comună - sportul. La reuşita proiectului unic în ţară, au colaborat asociaţiiile Plai Verde, Green Ties, Ivan Patzaichin - Mila 23 şi Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamţ, el intitulându-se Wild Canoeing Tour - din Ceahlău la Marea Neagră.

Cât despre Loredan Popa, trebuie spus că deţine un palmares impresionant, multe dintre reuşie fiind

obţinute cu Ivan Patzaichin antrenor. La campionate mondiale are două medalii de aur, două de argint şi una de bronz, la campionate europene cinci de aur, trei argint şi trei bronz, la cupele mondiale patru de aur, două de argint şi tot atâtea de bronz. Iar la Campionatele Nationale ale României are peste 20 de titluri de campion, plus altele de argint şi bronz. Multe medalii le-a cucerit în caiacul în care s-a aflat cu fratele geamăn.

